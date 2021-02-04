桃園幫、新系、海派都被「處理」 蘇貞昌恐再掀派系之爭

陳啟昱。(本報資料照片)

在民進黨內屬於「湧言會（海派）」的台鹽董事長陳啟昱近日突然請辭，行政院長蘇貞昌與海派的關係再度成為焦點。蘇貞昌去年底曾親赴高雄探視身體有恙的三立電視台董事長林崑海，被解讀為「主動破冰」。但就在一個多月後，海派大將陳啟昱被要求離任，種下的心結，可能再度引發黨內派系競爭。

蘇貞昌從去年到今年「整頓」國營事業，從桃園幫、新潮流系到現在的海派都被「處理」，讓這些派系與蘇的關係更加緊張，原本蘇在黨內長期與新潮流系友好，但「蘇系」在蘇回鍋行政院長之後日益壯大，目前頗有自成一系的味道。

蘇貞昌擔任閣揆已超過兩年，成為蔡英文 總統任內在位最久的閣揆，且以「蔡蘇體制」維持的高民調 來看，蘇目前被異動的機率非常低。

不過，就算蘇貞昌再怎麼穩，黨內仍不時有「換閣揆」傳言出現，包括前副總統陳建仁及桃園市長鄭文燦都不斷被點名；許多傳言其實都來自各派系的「私心」，因為蘇掌握所有資源及人事權，早讓各派系眼紅許久。

去年3月，蘇貞昌整頓國營及官股事業董座，卻拿過去友好的新潮流系開鍘，事後蘇仍有一番解釋，包括不客氣地指桃勤公司「不但公司內亂，而且汽車 還會撞到飛機，三天還撞了兩次」，氣得剛被換下的董事長郭榮宗大動作反批蘇抹黑、侮辱自己的同志。然而，事過境遷之後，蘇貞昌風格依舊，也依然穩坐閣揆大位。

日前萊豬行政命令於立法院表決時，蘇貞昌放低姿態，拜託黨內支持，對於黨籍立委提出的要求也盡量有求必應，當時不少人說蘇貞昌「變柔軟了」。沒想到，蘇如今又大動作拔掉陳啟昱，引發黨內震盪。或許蘇貞昌從來沒有變，「能屈能伸」才是他的本色。