我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

桃園幫、新系、海派都被「處理」 蘇貞昌恐再掀派系之爭

記者 丘采薇
陳啟昱。(本報資料照片)
陳啟昱。(本報資料照片)

在民進黨內屬於「湧言會（海派）」的台鹽董事長陳啟昱近日突然請辭，行政院長蘇貞昌與海派的關係再度成為焦點。蘇貞昌去年底曾親赴高雄探視身體有恙的三立電視台董事長林崑海，被解讀為「主動破冰」。但就在一個多月後，海派大將陳啟昱被要求離任，種下的心結，可能再度引發黨內派系競爭。

蘇貞昌從去年到今年「整頓」國營事業，從桃園幫、新潮流系到現在的海派都被「處理」，讓這些派系與蘇的關係更加緊張，原本蘇在黨內長期與新潮流系友好，但「蘇系」在蘇回鍋行政院長之後日益壯大，目前頗有自成一系的味道。

蘇貞昌擔任閣揆已超過兩年，成為蔡英文總統任內在位最久的閣揆，且以「蔡蘇體制」維持的高民調來看，蘇目前被異動的機率非常低。

不過，就算蘇貞昌再怎麼穩，黨內仍不時有「換閣揆」傳言出現，包括前副總統陳建仁及桃園市長鄭文燦都不斷被點名；許多傳言其實都來自各派系的「私心」，因為蘇掌握所有資源及人事權，早讓各派系眼紅許久。

去年3月，蘇貞昌整頓國營及官股事業董座，卻拿過去友好的新潮流系開鍘，事後蘇仍有一番解釋，包括不客氣地指桃勤公司「不但公司內亂，而且汽車還會撞到飛機，三天還撞了兩次」，氣得剛被換下的董事長郭榮宗大動作反批蘇抹黑、侮辱自己的同志。然而，事過境遷之後，蘇貞昌風格依舊，也依然穩坐閣揆大位。

日前萊豬行政命令於立法院表決時，蘇貞昌放低姿態，拜託黨內支持，對於黨籍立委提出的要求也盡量有求必應，當時不少人說蘇貞昌「變柔軟了」。沒想到，蘇如今又大動作拔掉陳啟昱，引發黨內震盪。或許蘇貞昌從來沒有變，「能屈能伸」才是他的本色。

民調 汽車 蔡英文

上一則

傳蘇內閣年後改組 勞動部長被點名

下一則

殺出趙韓結盟 朱江可能合縱連橫

延伸閱讀

台鹽董座突然「被請辭」 黨內指向蘇貞昌

台鹽董座突然「被請辭」 黨內指向蘇貞昌
蘇貞昌搶回第「疫」線主導權 保位戰？救民調？

蘇貞昌搶回第「疫」線主導權 保位戰？救民調？
黑白集／撐過萊豬風暴 蘇貞昌回春疫起時

黑白集／撐過萊豬風暴 蘇貞昌回春疫起時
新聞評論／攬功諉過 蘇貞昌自我催眠的政績

新聞評論／攬功諉過 蘇貞昌自我催眠的政績

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟