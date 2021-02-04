結盟趙少康有內幕？韓國瑜遭爆曾斷言：國民黨剩三條路

資深媒體人趙少康說高雄市前市長韓國瑜力勸他選黨主席，韓國瑜受訪說，因為他認為趙少康是具有洞察民意能力的意見領袖。(本報資料照片)

資深媒體人趙少康重回國民黨 ，並提到韓國瑜 曾勸他選黨主席，甚至直言只有趙少康能拯救國民黨。對此韓坦言，趙是有洞察民意能力的意見領袖，可以幫助國民黨。此外，根據親韓人士消息，韓國瑜曾向友人表示，將來國民黨只剩下三條路能選擇。

根據「上報」報導，親韓人士表示，韓國瑜曾向朋友直言未來國民黨將剩下三條路線能選擇，第一個是堅持「九二共識路線」，接著是只在乎台澎金馬的「于北辰路線」，最後則是去中國化、變成台灣 國民黨的「林為洲路線」。

而韓國瑜力主國民黨必須堅持「九二共識路線」，這點和同樣支持九二共識的趙少康理念相符，「趙韓聯盟」的消息傳出後不僅帶動網路聲量，台北市議員王世堅更直言，若趙少康聯手韓國瑜，肯定會成為民進黨2024總統大選的最大對手。

雖然趙少康回歸國民黨，更傳出競選黨主席、聯手韓國瑜等消息，但光是趙選黨主席在國民黨內就有不同聲音，有人認為不應拘泥於回復黨籍滿一年的規定，應仿效郭台銘納入總統初選的模式，讓更多人有資格參選黨主席，不過國民黨中常委認為應等選舉作業細則出爐後再議。