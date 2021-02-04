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沈富雄：趙少康若選總統會勝出 江啟臣不會參選黨主席

記者蔡佩芳／台北4日電
前立委沈富雄4日接受廣播專訪，提到中廣董事長趙少康若參選2024，勝出機會最大。(圖：《POP撞新聞》提供)
前立委沈富雄4日接受廣播專訪，提到中廣董事長趙少康若參選2024，勝出機會最大。(圖：《POP撞新聞》提供)

中廣董事長趙少康重返國民黨引起關注。前民進黨立委沈富雄今在廣播節目中大膽預言，趙少康若參選2024總統大選，五二○宣誓就職的總統會是趙少康。

沈富雄上午接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪，他認為趙少康參選2024，勝出機會60%，而民進黨推出賴清德或鄭文燦，機率也只有50%。他相信趙少康領先。趙少康沒有包袱，民進黨任何一個人都有包袱」，要贏過趙不容易。

沈富雄認為，目前國民黨主席選舉焦點在江啟臣，他肯定江啟臣黨主席的表現不亞於民進黨前主席卓榮泰，因為江面對黨的困境更勝卓。江啟臣願聘趙少康為指定中評委是好招，但當江啟臣決定聘趙少康為中評委，「他（江啟臣）自己就不會參選黨主席」。沈富雄提到，新北市前市長朱立倫正在思考，通常事情不利，朱會選擇全身而退，不願意硬碰；沈富雄點名，最後很可能是台大政治系教授張亞中與趙少康競爭黨主席。

沈富雄也反駁趙少康參選黨主席是在替高雄市前市長韓國瑜鋪排的看法，沈認為「這是刻意在傷趙少康」。沈富雄認為，韓國瑜這次不會參選。

對國民黨內對於趙少康重返出現反彈聲音，沈富雄批評，國民黨集體智慧不好，趙少康當黨主席對國民黨比較有利，因為只有趙少康會進行國民黨改革。如果趙少康要選總統，現在提政見為時過早，現在到2022地方選舉，最好的舞台就是對黨組織建議的改造。沈富雄用春秋五霸之一晉文公做譬喻，年輕時流亡在外後來回到後晉國，壯大晉國。反問國民黨，「走到這一步，要不要晉文公？」

沈富雄表示，如撇除趙少康，民進黨最怕的總統候選人是新北市長侯友宜。雖然外界以水牛形容立法院長游錫堃，但他認為真正的水牛是侯友宜，不犯錯、埋頭耕耘，表現大家都肯定，只是侯友宜的戰鬥力不如趙少康花俏。沈富雄認為，侯很尊重朱立倫且有任期問題，除非沒有趙少康、朱立倫看破，侯參選機率不高。沈富雄也預測朱立倫不角逐黨主席、總統的可能性非常大。

前立委沈富雄。(本報資料照片)
前立委沈富雄。(本報資料照片)

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