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黑白集／桃醫疫情吃緊 蔡英文只管「守住罷捷」

黑白集
桃醫疫情吃緊，蔡英文卻三天兩度下令「守住罷捷這局」。(記者杜建重／攝影)
桃醫疫情吃緊，蔡英文卻三天兩度下令「守住罷捷這局」。(記者杜建重／攝影)

韓國瑜下台後，高雄市便從全台政治舞台消失，罷捷案則讓人重新看見高雄，但發功者不是當事人黃捷，而是蔡英文。桃醫疫情吃緊，蔡主席三天兩度下令「守住罷捷這局」，令人想起「罷韓國家隊」。但黃捷並非民進黨員，市民要罷免她，干蔡英文何事？

蔡英文重掌民進黨，中常會關心高雄事僅兩起：罷韓與保捷。託黃捷之福，最近高雄聲量拔高，也讓民眾注意到打狗已成「霧都」。高雄林園一個月四起重大工安事件，火舌夜舞，濃黑煙龍在無邊空汙中翻騰，還有瓦斯氣爆動地而來。難道，這就是蔡英文下令罷韓時說好的「找回高雄光榮感」？

罷捷不只往上牽連罷韓，更因時空改變，被民眾視為反制執政黨的行動，例如反萊豬。蔡主席管黃捷閒事，守的是她自己的局，不許高雄人對她吐個「不」字。諷刺的是，挺捷護蔡難以啟齒，便由罷韓人士代理出征；但他們高呼「終結報復式罷免」，如摑了主席一巴掌。去年她下令罷韓，不就是為報九合一大敗及總統大選之仇？還動員國家機器咧！

罷韓團隊將罷捷案扭曲成滅韓續集，升高藍綠對決。蔡主席藉韓流恩怨，讓綠營槍口一致朝外，兼扶小綠作禁衛軍，不失為防跛良策。就不知鳳山人無感光復高雄後，是否還有面子當投票工具人。

蔡英文 民進黨 疫情

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