江啟臣將聘趙為中評委 「盼更多趙少康回國民黨」

中廣董事長趙少康重回國民黨並決定參選黨主席，他3日上午舉行記者會駁斥沒有要國民黨因人設事，是為了救台灣。（記者曾吉松／攝影）

中廣董事長趙少康重回國民黨 並決定參選黨主席，他表示只要黨主席江啟臣 願給中評委，就能取得參選資格。據了解，江啟臣對於聘趙少康中評委沒有問題，不會因為趙是黨內競爭者就不給，而是考慮趙少康資歷完整，符合中評委資格。今天上午趙少康已由台北市黨部轉交黨費至黨中央組發會，確定今天將正式入黨。

趙少康將重返國民黨、問鼎黨主席，曾直言國民黨主席江啟臣「魅力不夠」，江啟臣昨表示，國民黨要永續發展，從中央到地方需要多人協力，包含民眾對執政縣市施政滿意度等，才能呈現「黨的魅力」，只要認同與支持黨的理念，希望未來「有更多趙少康進到國民黨打拚」。

黨務人士說，江啟臣聘不聘趙少康當中評委，不是考慮他是不是黨內競爭者，而是考慮趙少康資歷。黨內認可趙少康當中評委的資格，認為他可以給黨內好的建議；但有沒有參選黨主席的資格，是歷年的黨內規定，這不是黨主席可以決定的，如果國民黨不能擺脫因人設事的文化，那國民黨很難再起。

黨務人士表示，黨中央不會為了讓任何人取得參選資格，去改變國民黨堅守制度的原則。他指出，從民國96年開始，連續七次包括補選的主席選舉（從吳伯雄開始），都有「候選人須具選舉人資格」的規定，只是當時的規定是四個月。

前總統馬英九 則說表示，失聯黨員願意回娘家，他都很開心，但國民黨還是一個有制度的黨，趙能否具有參選資格，還是「應該按制度走」。他稍晚再次受訪則表示，法規確實有一年黨齡的規定，但在適用時有沒有彈性，應該是由黨主席及中央委員會決定。