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重回國民黨 趙少康爭黨主席：不排除2024選總統

台灣新聞組／台北3日電
中廣董事長董事長趙少康宣布重回國民黨。（本報資料照片）
中廣董事長董事長趙少康宣布重回國民黨。（本報資料照片）

中廣董事長趙少康重回國民黨挑戰黨主席選舉，投下黨內震撼彈。趙少康昨受訪表示，過去國民黨選主席從來沒有要入黨滿一年的限制，去年補選黨主席才搞出這東西，「到底是誰因人設事？是我因人設事？還是他們過去因人設事？」但他說，不會要求為他改。他還說，選黨主席也可以選縣市長和總統，兩者沒衝突，但「重點還是總統」。

「我從來沒有要求為我違反規定。」趙少康強調，按照國民黨以前的黨主席選舉辦法，沒有入黨一年的規定，是在去年黨主席補選辦法中突然跑出這個規定；以前候選人只有兩個資格，第一就是中央委員，第二就是當過中評委，「如果江啟臣主席聘我為中評委，他隨時可以聘啊！」

趙要求江聘他為中評委，好讓他選黨主席，被外界解讀對江「逼宮」。趙少康則強調沒有逼宮，還對現場採訪媒體說：「我真的要逼宮，我就帶著各位到中央黨部去，那才叫逼！」他說，如果江啟臣認為多幾個人來競爭對國民黨是件好事，「那就讓我當中評委」。

媒體詢問，外界認為江啟臣比較沒有魅力？趙少康說，「江啟臣不是沒有魅力，是不夠」，以國民黨目前的情況，需要一個強而有力、非常有魅力、非常有群眾的領導人，「他們真的好，我根本不會想出來」 。

另據中國時報報導，被問到對於擔任黨主席的抱負，趙少康說，2022年當然要幫忙輔選，目前沒有想到再選台北市長，重點仍是2024年，即使當黨主席也可考慮2022年、2024年，並沒有衝突。是否要選總統？趙少康說「不排除」，但不代表一定要。

外傳在國民黨主席選舉中，已有趙韓聯盟，對此，趙少康表示，與各英雄豪傑都要合作，光是韓趙還不夠，他也需要其他人支持。是否與新北市長侯友宜合作？他說，也可以。

至於國家通訊傳播委員會（NCC）對他提出的警告，趙少康說，只要登記參選黨主席，就會辭去中廣董事長及所有節目的主持，如果當選黨主席，會依法清出中廣股份。

國民黨 江啟臣 中國

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