民進黨批找50歲王育敏當模特兒 遭國民黨砲轟年齡歧視

國民黨新推出的「KMT飛行外套」，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓酸找來50歲的「長輩模特兒」國民黨文傳會主任王育敏，不知道國民黨想表達什麼。(取自范綱皓臉書)

國民黨 新推出的「KMT飛行外套」，遭民進黨 網路社群中心主任范綱皓酸找來50歲的國民黨文傳會主任王育敏當模特兒，不知道國民黨想表達什麼。國民黨副秘書長李彥秀在臉書回擊「50歲又怎樣！」號稱進步的民進黨青年黨工，卻用歧視 年齡的語言來攻擊在野黨的黨務主管，蔡英文主席能接受嗎？連被尊稱老縣長都有意見的行政院長蘇貞昌院長吞得下去嗎？

李彥秀強調，生理上的青春固然是無價的本錢，的確令人羨慕，但是能否從歲月積累出智慧，更是重點。民進黨年輕世代，如果只有這樣的程度，實在令人失望。更讓人懷疑過去幾年風起雲湧的學運浪潮，進到民進黨體制內，不但被馴化，甚至被寵壞了。

李彥秀說，自己27歲開始從事政治工作，超過20年的時間，從議會、立法院，到黨務工作，這些時間累積不是她的負擔，更是她的資產，「我要很驕傲的說，就算50歲，我們照樣可以把飛行夾克穿的英挺帥氣！」更重要的是，「知道要我們應該先為人，之後才是黨工」。

國民黨新媒體部主任張智瑋說，如果重視年輕人的競賽就是比誰用的人年紀比較小的話，那國民黨贏；因為他今年30歲，是新媒體部最老的黨工。如果要戰誰把「ＭＡ-1」帶進台灣的政治場域的話，那也是國民黨贏，這是4年前，黨主席江啟臣擔任黨團書記長的時候就開始使用，在2018地方選舉的時候，國民黨就已經是人手一件。

張智瑋說，如果要比販售方式的話，還是國民黨贏。當民進黨還在劃撥、匯款、對帳單的時候，國民黨已經開設電商中心，自建新媒體平台販售，全國唯一。張諷刺，「年齡歧視真母湯(不可以)，這種淺碟的比較更是母湯。」

國民黨青年部主任陳冠安也說，把某種衣服設定在某種特定族群或年齡層可以穿，「是一種保守的歧視思維」。至於范綱皓舉民進黨立委賴品妤、民進黨台北市黨部主委當選人吳怡農做對比，陳冠安諷刺，范綱皓舉這些例子是在介紹民進黨已經變成年輕人有背景才能上位的政黨嗎？