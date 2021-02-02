資格不符？趙少康反嗆黨主席選舉是誰因人設事

資深媒體人趙少康證實申請回復國民黨籍。(記者鄭超文／攝影)

中廣董事長趙少康重回國民黨 挑戰黨主席選舉，投下黨內震撼彈。趙少康上午受訪表示，過去國民黨選主席從來沒有要入黨滿一年的限制，去年補選黨主席才搞這個東西出來，「到底是誰因人設事？是我因人設事還是他們過去因人設事？」但他表示，不會要求為他改。

趙少康表示，國民黨是大黨，裡面本來就有不同意見，大家禮貌上會說歡迎他回來，但有說選黨主席要照黨章來，不能因人設事，不能因為他而違反規定，「但我從來沒有要求為我違反規定」，當然是照章行事。按照國民黨以前的黨主席的選舉辦法，沒有需要入黨一年的規定。

趙少康指出，過去包括前主席馬英九 、朱立倫、洪秀柱、吳敦義選黨主席時，都沒有入黨滿一年的規定，是在去年黨主席補選辦法中突然跑出這個規定，候選人要和選舉人同資格，而選舉人必須入黨滿一年；以前候選人只有兩個資格，第一個就是中央委員，第二個就是當過中評委，「如果江啟臣 主席聘我為中評委，他隨時可以聘啊！」

趙少康說，中央委員需要經黨代表選出，但中評委沒有，黨主席隨時都可以聘，而且也沒有員額限制，據他了解，國民黨有1000個中評委，沒規定什麼時候聘，只是聘完以後要全代會追認，但其實主席聘完就算數並生效了。

趙少康強調，按照傳統既有的正式黨主席選舉辦法，從來沒有一年入黨限制的規定，只有去年補選的時候突然搞這個東西出來，但去年這樣訂是在阻擋誰？他不知道，到底是誰因人設事，「是我因人設事還是他們過去因人設事？」這個大有玄機，一定有貓膩，但他不會要求為他改，按照規定就好。