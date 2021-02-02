趙少康：選上黨主席也可以考慮2022和2024 沒有衝突

中廣董事長趙少康1日舉行記者會，說明有意重返國民黨參選黨主席。(記者鄭超文／攝影)

申請回復國民黨 籍的中廣董事長趙少康，昨天表示不排斥參選2022縣市長和2024總統大選，今天他受訪再度強調，選上黨主席也可以考慮2022或2024，兩者沒有衝突，但基本上2022還是幫國民黨輔選，「重點還是2024」。

趙少康強調，不管是2022還是2024他都不排除，但不排除不表示一定要，政治上不要說絕不。媒體詢問，那台北市長有考慮嗎？趙少康則說，沒想過。

媒體追問，2024會不會和高雄市前市長韓國瑜 合作？趙少康說，可以跟他合作、也可以跟很多人合作，韓國瑜到底也是戰將 ，藍軍的戰將也滿多的。至於新北市長侯友宜呢？趙少康說，也可以。

對於回國民黨是否能提升黨的戰力？趙少康說，當然，否則他也不要回國民黨，他從事媒體很多年，沒有介入政治，他從事媒體就是從事媒體。不過他也說，自己過去戰績戰果輝煌，「藍軍沒有一個人能夠趕得上我」，自己回去當然會提升國民黨的形象和戰績，「但如果他們用各種方式來阻擋，是另外一個事情」。

媒體詢問，如果回黨是否會挑起和中世代對立？趙說，不會的，為什麼會對立？藍軍現在面對的是民進黨 執政的橫行霸道，掌控所有資源，發動義和團和1450等等，兩岸關係這麼緊張，而且疫情真的守得好嗎？那也是靠大家基層的防疫，光看一個疫苗就搞得一塌糊塗，所以他出來和中生代會有什麼對立？不會對立的，大家相處融洽，「我出來也是讓中生代、幼生代、新生代、下一代有更好的生活。」

對於有政治評論家批評趙少康在年輕人中沒有票？還說趙少康所提慈禧太后的理論在1994年選台北市長時就講過了。對此，趙少康表示，他會努力爭取年輕票源。他否認參選台北市長時有講慈禧太后理論，但對於是否講過義和團，他則說，義和團滿清時代就有，不是他選市長才有，義和團現在更變本加厲，很多人看不下去。

對於民進黨前立委林濁水說趙少康和韓國瑜結合才叫義和團。趙說，尊重林的說法，但誰是義和團，當然很清楚，他沒有權力也沒有執政，哪有什麼義和團的能力呢，當然是要有權力要有能力才能搞義和團。