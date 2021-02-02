我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

趙少康：選上黨主席也可以考慮2022和2024 沒有衝突

記者劉宛琳／台北2日電
中廣董事長趙少康1日舉行記者會，說明有意重返國民黨參選黨主席。(記者鄭超文／攝影)
中廣董事長趙少康1日舉行記者會，說明有意重返國民黨參選黨主席。(記者鄭超文／攝影)

申請回復國民黨籍的中廣董事長趙少康，昨天表示不排斥參選2022縣市長和2024總統大選，今天他受訪再度強調，選上黨主席也可以考慮2022或2024，兩者沒有衝突，但基本上2022還是幫國民黨輔選，「重點還是2024」。

趙少康強調，不管是2022還是2024他都不排除，但不排除不表示一定要，政治上不要說絕不。媒體詢問，那台北市長有考慮嗎？趙少康則說，沒想過。

媒體追問，2024會不會和高雄市前市長韓國瑜合作？趙少康說，可以跟他合作、也可以跟很多人合作，韓國瑜到底也是戰將 ，藍軍的戰將也滿多的。至於新北市長侯友宜呢？趙少康說，也可以。

對於回國民黨是否能提升黨的戰力？趙少康說，當然，否則他也不要回國民黨，他從事媒體很多年，沒有介入政治，他從事媒體就是從事媒體。不過他也說，自己過去戰績戰果輝煌，「藍軍沒有一個人能夠趕得上我」，自己回去當然會提升國民黨的形象和戰績，「但如果他們用各種方式來阻擋，是另外一個事情」。

媒體詢問，如果回黨是否會挑起和中世代對立？趙說，不會的，為什麼會對立？藍軍現在面對的是民進黨執政的橫行霸道，掌控所有資源，發動義和團和1450等等，兩岸關係這麼緊張，而且疫情真的守得好嗎？那也是靠大家基層的防疫，光看一個疫苗就搞得一塌糊塗，所以他出來和中生代會有什麼對立？不會對立的，大家相處融洽，「我出來也是讓中生代、幼生代、新生代、下一代有更好的生活。」

對於有政治評論家批評趙少康在年輕人中沒有票？還說趙少康所提慈禧太后的理論在1994年選台北市長時就講過了。對此，趙少康表示，他會努力爭取年輕票源。他否認參選台北市長時有講慈禧太后理論，但對於是否講過義和團，他則說，義和團滿清時代就有，不是他選市長才有，義和團現在更變本加厲，很多人看不下去。

對於民進黨前立委林濁水說趙少康和韓國瑜結合才叫義和團。趙說，尊重林的說法，但誰是義和團，當然很清楚，他沒有權力也沒有執政，哪有什麼義和團的能力呢，當然是要有權力要有能力才能搞義和團。

國民黨 韓國瑜 民進黨

上一則

選黨主席 趙少康不符資格？藍委：勿因人設事

下一則

接受韓勸進 角逐黨主席？趙少康喊鬥1450 消滅義和團

延伸閱讀

趙少康重返國民黨 能不能參選黨魁？藍委意見不一

趙少康重返國民黨 能不能參選黨魁？藍委意見不一
趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 能否選黨主席全看江啟臣

趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 能否選黨主席全看江啟臣
與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商