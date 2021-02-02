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黑白集／想擺脫「小綠」之譏 改國徽也救不了時力

黑白集
由時代力量提案、在民進黨配合下，立法院通過「更改國徽」的臨時提案。(記者潘俊宏／攝影)
由時代力量提案、在民進黨配合下，立法院通過「更改國徽」的臨時提案。(記者潘俊宏／攝影)

由時代力量提案、在民進黨配合下，立法院通過「更改國徽」的臨時提案，要內政部兩個月內提出報告。疫情當前、萊豬來襲，要談重大議題，怎樣也輪不到「改國徽」，時力此時出招顯不合理，比較像放手一賭。

時代力量去年歷經路線之爭、要角出走及徐永明涉弊等風波，當年挾「太陽花學運」、「公民覺醒」成立的新政黨早已光鮮不再。近日民調顯示，時力政黨支持度腰斬，已低於不分區門檻。時力不甘只當「小綠」，卻又不敢監督「大綠」，政黨角色模糊。

在野黨的天職就是監督執政者，去年底的萊豬表決，時力也曾與其他在野黨並肩合作反萊豬。但時力無意認真監督執政者，矛頭卻不時對準在野的國民黨，忽而又走「比民進黨更民進黨」的路線，「改國徽」提案就是具體例證。

國旗、國徽都是法定，時力不敢用法案對決，只敢用臨時提案處理，足證它只是想炒作一下。民進黨立委雖不得不支持此案，行政部門卻覺得棘手，持保留態度。行政院說改國徽是「高度政治性議題」，內政部則說「非內政部能獨力完成」，潑了時力兩盆冷水。

時力不思在政策上好好監督，只想炒高一下意識形態問題，終難擺脫「小綠」之譏。如此白忙一場之後，仍救不了自己。

民進黨 內政部 疫情

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