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藍「割萊委」行動開跑 罷瑤、刪Q總部成立

台灣新聞組╱台北2日電
針對罷免浪潮，台灣基進立委陳柏惟手比「3Q」手勢表示將正面迎擊。(記者黃義書／攝影)
針對罷免浪潮，台灣基進立委陳柏惟手比「3Q」手勢表示將正面迎擊。(記者黃義書／攝影)

立委就職滿周年，罷免立委行動昨在台北、台中起跑。台北市士林北投選區國民黨議員汪志冰、陳重文、張斯綱等昨天成立「罷瑤總部」，啟動罷免立委吳思瑤行動。罷瑤總部執行長楊植斗說，罷瑤第一階段需2755人連署，預計年後提出申請，希望能在8月28日的公投法定日期，直接公投綁罷免吳思瑤。

罷免台中立委陳柏惟「刪Ｑ總部」，罷免提議領銜人楊文元和台中市議員羅廷瑋、立仁里長鄭伯其昨也宣布，希望本月8日前完成第一階段，1%選舉人數的2911份的連署並向中選會提案。

吳思瑤表示，過去有亂點鴛鴦譜，現在有亂點罷免譜，罷免亂流來了，要士林北投選民和她一起繫緊安全帶。陳柏惟也回應說這就是民主，他坦然接受，也會正面迎擊，這是健康的事情，歡迎挑戰。

罷瑤行動領銜人汪志冰說，發動罷免是因吳思瑤自詡為校園守護者，但當立法院討論不要讓萊豬進到校園時，吳卻是立法院第一個、也是北市唯一一位立委，跳出來急先鋒支持萊豬進入校園。

領銜人陳重文也說，吳思瑤打著守護學童名號當選，竟是第一個反「反萊豬進校園」的領銜人，吳欺騙選民、騙選票，這樣的政治誠信已不及格。

罷免陳柏惟領銜人楊文元表示，陳柏惟參選時，曾說若選上就要讓中火在農曆春節關一天，但選上後，中火關一天的承諾即跳票，加上陳在立法院和臉書發言經常脫序演出，服務讓人無感，還護航萊豬。

面對罷瑤總部成立，民進黨立委吳思瑤握拳表示，她會加油。(記者蘇健忠／攝影)
面對罷瑤總部成立，民進黨立委吳思瑤握拳表示，她會加油。(記者蘇健忠／攝影)

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