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趙少康指江啟臣當主席魅力不夠 強調真要逼宮誰比他會

記者劉宛琳／台北2日電
中廣董事長趙少康宣布重回國民黨，並有意選黨主席。(本聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康宣布重回國民黨，並有意選黨主席。(本聯合報系資料照片

中廣董事長趙少康重回國民黨選黨主席，還要求現任黨主席江啟臣給予他中評委的選舉資格，被外界解讀是在對江「逼宮」。趙少康今天上午強調沒有逼宮，還對現場採訪媒體說：「我真的要逼宮，我就帶著各位到中央黨部去，那才叫逼！」他強調，如果江啟臣認為多幾個人來競爭對國民黨是件好事，「那就讓我當中評委」。

趙少康說，他沒有逼宮，「我逼誰？我哪有逼他，誰逼誰？這個時代誰能逼誰呢？」他認為若江啟臣覺得多幾個人來競爭對國民黨是件好事，「那就讓我當中評委」，如果覺得不需要就不要讓他當，強調自己沒有逼江，也沒有勉強江，「我真的要逼宮，我就帶著各位到中央黨部去，那才叫逼！」 、「如果真的要逼，誰比我會逼？他從政至今藍軍沒有比我會」。

媒體詢問趙少康，外界認為相較於趙，江啟臣比較沒有魅力，現在他一喊要選黨主席，江還要繼續推反萊豬公投嗎？趙少康說，江啟臣要繼續推動才會顯示魅力，「江啟臣不是沒有魅力，是不夠」，以國民黨目前的情況，需要一個要強而有力、非常有魅力、非常有群眾的領導人，「他們真的好，我根本不會想出來」 。

媒體追問趙少康，是否現在還認為必須要等江啟臣聘他中評委才能選主席？趙說，當然，那是基本資格，不然就不能選了；媒體再問，若不能選已經入黨了怎麼辦？趙說，他的申請表已經遞出去了，難道要要回來嗎？那很難看。他說，當陽春黨員也很好，他不當黨主席也有很多事情可以做，大家拭目以待，「我不出來則已，跳出來以後一定會有事情，會讓大家有驚喜」。

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