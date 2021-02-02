接受韓勸進 角逐黨主席？趙少康喊鬥1450 消滅義和團

國民黨主席江啟臣（右二）「主席到我家」1日首站到屏東縣，晚間與資深黨員劉涼（右）等人直播分享種可可的歷程。（記者陳弘逸／攝影）

28年前脫離國民黨 、創立新黨的中廣董事長趙少康，昨表示將重回國民黨，透露高雄市前市長韓國瑜不斷勸進他參選黨主席，韓更直言「你比我更適合」，且因趙不符參選資格，韓更多次會面黨主席江啟臣 ，要求聘趙為中評委以取得參選黨主席資格。

來源：聯合影音網

對於韓國瑜勸進趙少康，是否意味「趙韓結盟」？趙說，沒辦法這樣說，大家都是朋友，很謝謝韓國瑜的鼓勵和熱心，「我們英雄所見略同，同樣對台灣 憂心」。媒體詢問，如果未取得參選資格，會支持韓國瑜出來參選嗎？趙說，如果韓要選，當然可以支持他，不過也要看韓自己怎麼計畫。

資格問題？「是江啟臣的事」

對於江啟臣是否會答應聘為中評委，趙少康說，他有沒有資格選黨主席，「那不是我的事情，是江啟臣的事情，是江要考慮」。他強調，自己沒有那麼在乎，給也好，不給也好，他不會強求，「不一定選或不選，先取得資格再說」；不過，若無法參選黨主席，會當個黨員，不會接受任何黨職。

趙少康表示，台灣目前的形勢，讓他很擔憂；他本來認為，政治讓能幹的人去做就好，但是台灣的政治變成今天這個樣子，很像慈禧太后當時掌控的義和團，把理性的聲音統統消滅，「1450隨時出草殺砍」，國民黨身為最大在野黨「一碰到義和團、1450（指親綠網軍）就嚇得不敢講話」，「再這樣下去，台灣會亡國」。

趙少康說，他一定結合有識之士「消滅義和團」，「怎麼能讓義和團霸道成這樣？」「我哪怕你們？你們有兩、三百萬我也不怕，後面還有四、五百萬支持我的聲音，1450來啊！我就不懂為什麼大家怕成這樣。」

對於趙少康宣布重返國民黨，民進黨人士說，趙少康未來可能無法為國民黨拉攏年輕族群支持，但趙的謀略及政治智慧都比國民黨檯面上人物高段，一定有辦法在國民黨鬥爭中扮演主要角色。

綠委陳亭妃表示，趙少康不會平白無故在28年後，再次加入國民黨，外界很容易聯想到是為了2024年選舉，或是黨主席之爭。前民進黨副祕書長李俊毅則說，趙的回歸，或許國民黨還有一點活水，但也可預料黨內有反對力量，不願意趙選黨主席。

新黨聲明表示，樂見過往優秀人才回國民黨，為中華民國盡力，期盼趙少康能將「新黨精神」帶回國民黨。新黨表示，過往少數人士所汙衊造謠趙少康等勢力要滲透搶奪新黨的謠言，已不攻自破；新黨樂見國民黨成為更有戰鬥力的「中國國民黨」。