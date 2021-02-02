選黨主席 趙少康不符資格？藍委：勿因人設事

中廣董事長趙少康申請回復國民黨 籍且不排除參選國民黨主席。高雄市前市長韓國瑜 昨受訪坦言，他認為趙少康是有洞察民意能力的意見領袖，可幫助國民黨。

韓國瑜在臉書發文，表達對趙少康「強烈敬意」，感謝他在國民黨最艱困的此刻願挺身而出、擔起重任；作為國民黨的一員，他也向趙表達強力支持，盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，並提升在野監督的力量，持續與民意站在一起。

被問到若趙最後沒有參選黨主席資格，自己是否願意挺身為黨承擔？韓未正面回應。

國民黨主席江啟臣 表示，以趙少康的高度、社會經驗、影響力等，任何位子，趙都可幫忙黨；至於趙是否符合參選黨主席的資格？江啟臣說由組發會說明，一切依黨的規定辦理，趙要做什麼決定都尊重。

來源：聯合影音網

不過，國民黨表示，候選人須入黨滿一年，且曾任中評委或中央委員。國民黨立委林為洲也說，反對改變規則；他並舉鴻海集團創辦人郭台銘參與黨內總統初選為例，「因人設事」造成混亂，害了當事人，也害了黨，教訓還不夠嗎？

與趙友好的國民黨立委賴士葆說，黨主席選舉辦法中並未說入黨要一年，那是先前黨主席補選時規定的，母法並沒有，現在球在黨主席江啟臣手上，只要給一張中評委聘書，趙就會考慮參選黨主席，趙並未把話說死。

此外，趙少康昨宣布願擔起國民黨主席重任，震動國家通訊傳播委員會（NCC），主動指派官員讓媒體詢問黨政軍條款議題。

NCC表示，趙若擔任黨主席，且仍任中廣董事長，也未出清中廣持股，中廣恐因黨政軍條款受罰，可處20萬元至200萬元台幣罰鍰，且限期未改正，可按次處罰。