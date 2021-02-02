我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

選黨主席 趙少康不符資格？藍委：勿因人設事

台灣新聞組／綜合2日電

中廣董事長趙少康申請回復國民黨籍且不排除參選國民黨主席。高雄市前市長韓國瑜昨受訪坦言，他認為趙少康是有洞察民意能力的意見領袖，可幫助國民黨。

韓國瑜在臉書發文，表達對趙少康「強烈敬意」，感謝他在國民黨最艱困的此刻願挺身而出、擔起重任；作為國民黨的一員，他也向趙表達強力支持，盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，並提升在野監督的力量，持續與民意站在一起。

被問到若趙最後沒有參選黨主席資格，自己是否願意挺身為黨承擔？韓未正面回應。

國民黨主席江啟臣表示，以趙少康的高度、社會經驗、影響力等，任何位子，趙都可幫忙黨；至於趙是否符合參選黨主席的資格？江啟臣說由組發會說明，一切依黨的規定辦理，趙要做什麼決定都尊重。

來源：聯合影音網

不過，國民黨表示，候選人須入黨滿一年，且曾任中評委或中央委員。國民黨立委林為洲也說，反對改變規則；他並舉鴻海集團創辦人郭台銘參與黨內總統初選為例，「因人設事」造成混亂，害了當事人，也害了黨，教訓還不夠嗎？

與趙友好的國民黨立委賴士葆說，黨主席選舉辦法中並未說入黨要一年，那是先前黨主席補選時規定的，母法並沒有，現在球在黨主席江啟臣手上，只要給一張中評委聘書，趙就會考慮參選黨主席，趙並未把話說死。

此外，趙少康昨宣布願擔起國民黨主席重任，震動國家通訊傳播委員會（NCC），主動指派官員讓媒體詢問黨政軍條款議題。

NCC表示，趙若擔任黨主席，且仍任中廣董事長，也未出清中廣持股，中廣恐因黨政軍條款受罰，可處20萬元至200萬元台幣罰鍰，且限期未改正，可按次處罰。

國民黨 江啟臣 韓國瑜

上一則

資格不符？趙少康反嗆黨主席選舉是誰因人設事

下一則

趙少康：選上黨主席也可以考慮2022和2024 沒有衝突

延伸閱讀

趙少康重返國民黨 能不能參選黨魁？藍委意見不一

趙少康重返國民黨 能不能參選黨魁？藍委意見不一
趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 能否選黨主席全看江啟臣

趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 能否選黨主席全看江啟臣
與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商