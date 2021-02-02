新聞眼／難題丟給江啟臣 逼宮意味濃

國民黨主席江啟臣1日被問到趙少康申請回復國民黨黨籍且想要參選國民黨主席，江啟臣說，一切依照黨的規定。（記者劉星君／攝影）

國民黨 主席7月改選，競爭態勢詭譎。韓國瑜擬不參選，趙少康昨天的表態，儼若韓的「代理人」，並把自己能否參選的難題，丟給現任黨主席江啟臣 ，「逼宮」意味濃厚。

江啟臣不願因人設事，也不想打壞關係，回應一切按照黨內規章辦理。不過，趙若不能選，韓國瑜可能在年後親自宣布參選；趙雖未證實「趙韓結盟」，但一句「國民黨身為最大在野黨，表現令人失望」，已明顯劍指江啟臣。

國民黨中央1日雖翻出去年黨主席補選作業細則，規定候選人必須具有「選舉人資格」，包括須入黨滿一年，且曾任中評委或中央委員。但從黨籍立委的反應來看，固然不乏對更改規則憂心如林為洲者，也有如賴士葆等人期待趙少康引領風潮、愈加壯大，可見黨內至少有兩派意見。

尤其，賴士葆還舉例，當年陳水扁也無法參選2000年總統，而是時任黨主席許信良修改制度，才翻轉台灣政治版圖；最近的例子，則是民進黨新當選的北市黨部主委吳怡農。

事實上，國民黨內選舉「因人設事」的例子也不少，如馬英九 參選總統前，國民黨通過取消排黑條款，刪除起訴就停權且不能參加初選提名的規定，為當時身陷特別費案的馬解套；馬英九後來也修改黨章，讓出任總統者不經選舉直接兼任黨主席等。

然而，國民黨內因人設事，除了維護共主，也不乏流於個人算計。2020總統初選的殷鑑不遠，黨內也有人直呼：「教訓還不夠嗎？」

趙少康才宣布重回國民黨，馬上拉高為黨主席之爭，直言自己有沒有資格選黨主席，「那不是我的事情，是江啟臣的事情，是江要考慮」。

趙少康希望江啟臣為己解套；正為拚連任勤跑基層的江啟臣，首先也須突破「因人設事」的困局，才能為自己解套。