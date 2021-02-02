新聞眼／拖延戰暗示「識相」 NCC終於喬到理想劇本

業界調侃，商業條件再好，也不敵NCC主委陳耀祥的一杯咖啡。(本報資料照片)

中天新聞台自去年12月12日在有線電視下架後，全台52頻道目前都處於「跳頻」狀態，國家通訊傳播委員會（NCC）對於22家有提出替補頻道的系統商申請案，一直「龜速」處理；外界都在看，屬意華視替補的NCC，到底會不會讓這些「不合上意」的案子通過、又要如何不通過，或是華視到底會用什麼方式，出現在候選位置上。

現在，這齣戲似乎就要來到「起承轉合」的第三階段，中嘉終於主動撤案。

NCC主委陳耀祥在下架中天新聞的同時，公開推薦公廣集團，也就是華視新聞資訊台補位，但部分系統商陸續送進頻道替代案，選項統統不是華視，NCC也一改本來要「特案處理、隨到隨審」的速度，轉為「龜速前進」。

過程中，陳耀祥甚至直接找業者喝咖啡 ，只是當時未見立即性的效果，NCC只好每個過程都拖一點時間，甚至在上上周祭出法規中根本沒有的要求：檢視候選頻道的「消費者收視習慣、國際新聞來源、製播能力、新播率、重播率」。

NCC雖矢口否認私下有喬事，但到此節，NCC的拖延戰術已再明顯不過。就像在暗示系統商，「諸位再不識相，還能生出更多疑慮、考量、待討論、待補件」。

NCC不介意52台一直空著，但是對於想要賺錢的系統商、要卡位的頻道來說，不斷拖下去，就算不重傷，也沒有好處。只要有一家有線電視集團願意做這「換華視」第一人，NCC甚至可以再回到一開始的「特案處理」，讓其他系統商「看著辦」。

52台空頻一個半月、距離中嘉送交寰宇新聞台補位案更已經兩個半月，劇本突然往NCC的理想方向偏去，這種「超自然」的發展「神奇」得令人難以相信，陳耀祥檯面上的懇談失敗，卻以另一種策略成功，NCC「隔山打牛」的功力讓人嘆為觀止。