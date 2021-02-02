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觀察站／睽違28年…少康能中興國民黨？

記者 鄭媁
中廣董事長趙少康1日舉行記者會，說明有意重返國民黨參選黨主席。(記者鄭超文／攝影)
中廣董事長趙少康1日舉行記者會，說明有意重返國民黨參選黨主席。(記者鄭超文／攝影)

宣布重回國民黨的中廣董事長趙少康，曾被譽為「政治金童」，1992年立委選舉一舉拿下逾23萬票，颳起的「趙少康旋風」與前兩年「韓流」相比毫不遜色。睽違28年，當年熱潮能否再現、廣大藍軍能否再起，且看「少康」能否「中興」國民黨？

今年70歲的趙少康，1981年首次參選台北市議員，便以僅次陳水扁的第二高票當選；4年後再以選區最高票當選連任。聲勢如日中天的趙少康，1987年轉戰立委，其問政風格犀利，成為國民黨少壯派政治明星，卻因此造就日後藍營分裂。

1992年，新國民黨連線成員因未獲國民黨提名，趙少康以無黨籍投入立委選戰，在台北縣一舉囊括23萬多票，得票數比該屆立委選舉第二高票多出1倍，相當於「1人得票可拿8席立委」，足見其受歡迎程度，在實行單一選區兩票制前，該得票紀錄無人能敵。

當時趙少康與王建煊、郁慕明等人成立「新國民黨連線」，與以馬英九為代表的改革派，李煥、郝柏村等代表的國民黨保守派對抗，最後出走，自組新黨。

回顧趙少康政壇歷史，最為人津津樂道，當數「扁康之戰」。兩人一路從台北市議會、立法院，戰到台北市長選舉，尤以1994年台北市長選舉空前激烈，動輒10萬人街頭遊行。

北市長選舉「扁上康下」，趙少康轉任新黨秘書長，短短20餘天即心萌辭意，後宣布淡出政壇，轉往媒體發展，建立起不可小覷的媒體勢力；陳水扁雖連任市長失利，卻贏得總統權位。兩人一政一媒，從近身肉搏，轉為隔空交戰。

趙少康即使轉戰媒體，政治敏感度未減，針砭時事，砲火猛烈，頗獲藍營支持者好評，重回政壇傳聞從未間斷；過去傳出先後拒絕擔任國民黨秘書長、副閣揆，都與家庭壓力有關。

昔日交戰對手，也能一笑泯恩仇。趙少康去年南下探望陳水扁，兩人握手言歡、憶往論今，被譽為是「世紀大和解」。陳水扁更說，若當年趙少康當選台北市長，台灣政治局勢將徹底改寫。

如今，「老趙」表態回鍋，不論角逐黨魁或劍指2024，都為國民黨及台灣政局，投下新而巨大的變數。

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