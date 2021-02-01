與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

1994年台北市長選舉，新黨候選人趙少康視為支持者動員指標的「環保之夜」在台北市中正紀念堂舉行，場面浩大。(本報資料照片)

資深媒體人趙少康宣布重回國民黨 ，為未來黨主席選舉投下變數。趙少康曾被譽為「政治金童」，1992年立委選舉一舉拿下逾23萬票，颳起「趙少康旋風」與韓流相比毫不遜色，趙少康宣布退出政壇，甚至被形容「一個政治英雄時代的結束」。睽違28年，趙少康宣布重返政界，能否讓當年政治金童熱潮再現、藍軍歸隊，備受矚目。

趙少康1981年當選台北市議會議員，首次參選便以僅次陳水扁 的第二高票當選，1985年更因陳水扁轉戰台南縣長，以選區最高票當選連任。1992年，新國民黨連線成員因未獲國民黨提名，趙少康以無黨籍身份投入立委選戰，仍在台北縣選區一舉囊括23.5萬票，比該屆第2高票多出一倍，足見其受選民歡迎的程度，在2008年實行單一選區兩票制前，該得票記錄仍無人能撼。

也是這位國民黨青壯派政治明星，促成日後國民黨分裂。1989年趙少康與王建煊、郁慕明等人成立國民黨內派系「新國民黨連線」，與以馬英九 為代表的改革派，李煥、郝柏村等代表的國民黨保守派對抗，「新國民黨連線」後來更脫離國民黨，自組新黨。趙少康出任第一屆新黨全國委員會召集人。

回顧趙少康政壇歷史，不能略過前總統陳水扁。趙少康問政風格犀利，與當時民進黨政治明星陳水扁分庭抗禮，扁康之戰一路從台北市議會、立法院到台北市長選舉。在1994年台北市長選舉空前激烈，動輒10萬人街頭遊行。趙少康落敗後，轉任新黨秘書長，上任僅20餘天，就心萌辭意。「扁上康下」的結果，趙少康轉往媒體發展，建立起不可小覷的媒體勢力，陳水扁持續在政壇發燒，贏得總統權位，兩人從近身肉搏轉為隔空交戰。

去年11月，趙少康南下台南探望陳水扁，兩人握手言歡、憶往論今，扁將自己的回憶錄「堅持」送趙作為見面禮，被譽為時隔26年「世紀大和解」。陳水扁也說，若當年趙少康當選台北市長，台灣政治局勢將徹底改寫。

即便轉戰廣播界，趙少康政治敏感度未減，針貶時事到位，頗獲藍軍支持者好評，他重回政壇傳聞更從未間斷。2014年曾傳出國安會前秘書長金溥聰親電，要趙少康出任副閣揆，時任總統馬英九也連找他3次，但最後力勸無效，副閣揆一位才由張善政出任。

去年也曾傳出有人力拱他參選國民黨主席，趙少康當時透露，籌組新黨時，時任國民黨副秘書長的徐立德和饒穎奇曾約自己密談，但被他一口回絕，「國民黨被李登輝搞成這樣，你還要我當國民黨的官，我才不稀罕勒。」當年曾說不稀罕當國民黨的官，但趙少康現在不但重回國民黨，目標更直指黨主席，倍受矚目。