趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 是否選黨主席全看「他」

曾任立委的資深媒體人趙少康將「重回國民黨」。（本報資料照片）

曾任立委的資深媒體人趙少康睽違28年後將「重回國民黨 」。國民黨主席江啟臣 昨證實，「我已經收到趙先生回復黨籍的申請，會正式進入程序」。趙少康今天親自召開記者會說明，被問到是否有意參選2022縣市長甚至2024總統大選，趙少康表示，「只要能為台灣 做事，為藍軍做事，真的可以的話，我不排斥任何位置。」

趙少康表示，會站出來是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，加上自己對於台灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言，「如果他們都做得很好，我幹嘛要出來」。

趙少康說，去年9月韓國瑜去找他，本以為韓要選黨主席，但韓卻希望他選黨主席，且很認真、真誠，並說對台灣很憂心，認為他可以救國民黨、救台灣。

韓國瑜很誠懇，且一再勸說，甚至不辭辛勞多次從雲林開車北上，讓趙少康動搖，加上趙少康對於時局也是擔憂的，自己沒關係，但孩子怎麼辦、下一代怎麼辦？他說，現就像慈禧太后指使的義和團，已經氾濫成災，理性聲音被消滅光光，有天一定會亡國，國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，1450動不動就出草，也把國民黨嚇得頭都不敢抬，老百姓是敢怒不敢言，蘇偉碩、楊志良一講話就被出征，何況小老百姓。他認為藍軍需要一個有力的領袖，台灣需要一個有力的領袖，「Make Taiwan Great Again！」

江啟臣表示，趙少康回到國民黨，代表藍營的團結與加分，因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度；尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，「我們都表示歡迎」。

國民黨秘書長李乾龍表示，上周有聽聞此訊息，且趙少康一直以來都支持國民黨，最近看到民進黨一黨獨大，現在想回來的人也很多，「誰要回來都歡迎」。與趙少康熟識的黨內高層則表示，確實有很多人勸趙少康「重回政壇」。

至於傳出趙有意競選黨主席，以國民黨內規定，回復黨籍須一年後且具中評委或中央委員身分才有可能。但若參選縣市長則無規定，黨內認為不失為一個活棋。

趙少康說，他不是中央委員或中評委，沒資格競選黨主席，韓國瑜就說，中評委的事他會去跟江啟臣討論，現在的想法就是「有資格就選，沒資格就不會選」。趙強調，他現在申請回復黨籍，就看江啟臣願不願意聘他為中評委，若確定有中評委資格，他一定參選黨主席。