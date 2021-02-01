可罷了！立委就職周年 藍割萊委「北思瑤、中柏惟」開跑

台北市議員、國民黨革實院院長羅智強推動「北思瑤、中柏惟」罷免萊委行動，啟動第一階段連署。（本報資料照片）

今天是本屆立委就職一周年，依選罷法已可對立委發動罷免。台北市議員、國民黨 革實院院長羅智強推動「公投反萊豬」和「罷免割萊委」行動，打出「北思瑤、中柏惟」，首波鎖定民進黨台北市立委吳思瑤、台灣 基進黨台中市立委陳柏惟，今將啟動第一階段連署。

羅智強今天上午將偕同台北市士林、北投國民黨議員汪志冰、陳重文、張斯綱共同領銜，提出吳思瑤罷免案並展開第一階段連署，並辦理街講活動。

羅智強點名首位「萊委」吳思瑤表示，吳以「不讓中國 得利」的超瞎理由力挺萊豬進口案，絲毫不顧台北市近七成市民反對萊豬的民意，「吳思瑤背叛台北市民的下場，成為台北市第一個被罷免的立委」。

羅智強指出，立法院討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，吳思瑤是唯一一位投反對票的台北市區域立委，她甚至還說人民對萊豬恐懼「都是被炒作出來的」，心中只有黨意，不顧孩子健康，不把人民真實的恐懼當一回事。

吳思瑤罷免同意門檻為6萬8860票，羅智強去年底推出的「我+1」罷免吳思瑤粉專，目前已累積近9萬個讚。

羅智強也說，陳柏惟可説是「台中版的王浩宇」，瞎挺萊豬的言行和王浩宇「有87趴像」，王浩宇背叛桃園人民的食安付託被下架，陳柏惟也該為背叛台中人民食安、瞎挺萊豬，負起政治責任。

對此，吳思瑤表示，罷免亂流來了，大家就一起繫好安全帶，她會全力守護士林北投這一席，把它當作2020立委選舉的延長賽，「至於三位領銜的士林北投區藍營議員，看來是一場立委爭奪戰」。

陳柏惟受訪時則說，他不緊張，民主選舉、罷免就是這樣，選上就認真做，罷免成功就離開崗位，無法強求，在位置一天就做好一天的事。