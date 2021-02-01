罷捷遊行上千輛汽、機車聲勢大 黃捷低調跑基層

高雄市議員黃捷罷免案本月6日投票，「罷捷總部」1月31日發起車隊遊行，上千輛汽機車參加，車隊綿延逾一公里。（記者蔡孟妤／攝影）

高雄市議員黃捷罷免案本周六投票，罷捷總部昨天發動「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文 」車隊大遊行 ，上千輛汽、機車聲勢浩大。黃捷在立委許智傑、林昶佐等陪同下續跑基層，林昶佐諷罷捷團體「邊罷邊找理由」；罷捷團體則指若罷捷通過，連同反萊豬、教訓政府、展現民主，四個願望一起滿足。

「罷免黃捷好過年」口號聲聲響起，上千輛汽、機車昨參加罷捷車隊遊行，高喊「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」，遊行從高雄市府鳳山行政中心出發，路程約20公里，車隊綿延超過一公里，沿途有不少支持者出來揮手表達支持。

參加車隊遊行的鳳山市民陳祐紳說，黃捷不挺食安、不顧人民健康，議會表決反萊豬時，她落跑未表決，在地也沒有感受到她的服務，決定出來罷捷，有些街坊鄰居雖沒參加遊行，但看到他在機車上貼罷捷貼紙，也對他比讚。

國民黨 高市黨部副主委曹桓榮、立委吳怡玎、鳳山議員鍾易仲、劉德林、鄭安秝等人到場打氣，呼籲鳳山區市民6日出來投下罷免同意票。還有來自台中、台南等地的民眾參加遊行。

罷捷發言人徐尚賢指罷免黃捷有四個意義，一是罷免在議會表決反萊豬卻落跑的議員，二是向政府展現人民堅持反萊豬立場，三是展現民主，第四是教訓流氓惡霸政府，「2月6日大家一起罷免黃捷，四個願望一起滿足！」

黃捷昨一早在許智傑、林昶佐等人陪同下到市場發春聯，爭取市民支持。黃捷說，這次罷免明顯是對她報復，各方盟友站出來挺她，是相挺民主、挺正義，希望這是一場罷免的「終結之戰」，不希望罷免歪風蔓延。

國民黨主席江啟臣則表示，國民黨尊重人民行使罷免公民權，會跟人民站在一起，全力支持民眾和公民團體主張和權利。會用何種方式相挺？江未具體說明，但表示國民黨對罷免案，從桃園到高雄，立場都沒改變，需要國民黨民代或基層黨部幫忙，國民黨會以民意為依歸，全力協助。

江啟臣說，民進黨若要把罷捷變成政黨對決，等於是用國家機器在霸凌民意，只會激發更多民眾反彈，會讓市民感覺是「小市民在對抗大總統」，很遺憾執政黨和蔡總統已明顯介入罷免。