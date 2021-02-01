爭諾貝爾獎？翁啟惠陳情監院盼撤彈劾

中研院前院長翁啟惠因涉「浩鼎案」，遭監察院彈劾，如今翁盼翻案。（本報資料照片）

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案被監察院彈劾 ，並經公懲會（現改制懲戒法院）判決申誡處分，翁提再審也遭駁回。但因翁啟惠司法獲無罪確定，據悉，翁對曾被彈劾一事無法接受，且恐影響其爭取諾貝爾獎 資格與機會，數度向監院陳情圖翻案。

據了解，監察院司法及獄政委員會將受理翁啟惠的陳情案，預估近期、最晚農曆年後就會正式立案，盼對全案客觀全面描述。

翁啟惠因浩鼎案被檢方依貪汙治罪條例起訴，同年被監院彈劾，該案在2018年底一審宣判翁啟惠無罪，檢方不上訴，全案確定；翁啟惠據此提出訴願救濟，監察院訴願審議委員會2019年3月撤銷對翁財產申報不實罰款的行政處分，但公懲會在2019年4月仍依彈劾調查報告，判決翁啟惠申誡處分。

翁啟惠自此曾數度向監察院陳情皆未果，直到去年8月，新一屆監委就任後才出現轉機。

目前監察院內部對該案要以何種方式處理，看法仍不一。司獄委員會召集人、監委蔡崇義表示，他的個人想法是以持平角度，對監察院過去的調查內容、全案來龍去脈等做客觀陳述，並將這份報告給翁啟惠，由其去另求救濟管道，如此也可避免給外界產生不必要的政治聯想。

但也有監委認為，既然監察院都已經撤銷罰鍰、法院也判無罪確定，監察院是該還給翁啟惠一個更公道的評價，主張以某種形式對彈劾進行平反，也應替翁啟惠向懲戒法院提起再審。

當初參與調查翁案的前監委仉桂美表示，監院的原則是「一事不二查」，除非有新事證出現，這部分還要看翁啟惠能提出什麼資料，都尊重新一屆監委獨立行使職權；另有第五屆前監委指出，依照監察法是無從改變彈劾結果，擔心若開了先例，將後患無窮。

公懲會去年更名為懲戒法院，當事人可循上訴或抗告程序救濟。據悉一審判決後再提起上訴案件已有十幾件，但上訴後迄今經二審判決的案件，尚未見廢棄原判決或更爲判決。