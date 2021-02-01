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冷眼集／司法無罪≠行政無違失 藉人頭買股撒謊 能翻案？

記者蔡晉宇
中研院前院長翁啟惠遭監察院彈劾，盼翻案。（本報資料照片）
中研院前院長翁啟惠遭監察院彈劾，盼翻案。（本報資料照片）

中研院前院長翁啟惠捲入的浩鼎案喧騰多時，全案不只在監院內有不同評價，甚至在政治上也演變成藍綠角力戰場。翁啟惠原本學術地位崇榮，若有不實指控或抹黑，不只損及翁個人名譽，對台灣國際形象也是一大汙點，尋求平反更是當事人的基本權利；但司法上無罪，不代表行政上無違失，監察院若重新審視該案，應堅持毋枉毋縱。

監察院當初彈劾翁啟惠有八項違失，其中以浩鼎股東鄭秀珍名義和女兒持有浩鼎股票未依法申報，還有中研院和浩鼎的合作案，未依利益衝突迴避處理原則，可能使其直接或間接獲利，這兩項被公懲會認定成立，也是最終判決申誡主因。

監察院訴願委員會2019年3月決議，撤銷財產申報不實處分；至於未揭露利益衝突事件，監察院廉政委員會也於2019年2月、去年3月，兩度決議結案存查。既然公懲會判決依據是監院的調查報告，監院已做出不同評價的部分，確實具備重新審視空間。

但監院當初彈劾報告也不只這二項缺失，還包括翁啟惠在案發時，對於持股遮掩，否認利用女兒當人頭，也不承認持有上市櫃生技股票，後來證據攤開，證實說謊，輿論炸鍋。報告中表示，這已違背誠信原則，參與查案的第五屆監委陳小紅當時更直指，翁啟惠作為中研院長，不管是在學術成就或個人操守各方面，應該是民眾效法的典範。

翁啟惠法律上無罪確定，行政上有無缺失容或有再討論空間，但不會改變的事實是翁啟惠利用女兒當人頭、持有生技股票，卻對外說沒有買股的謊言。監院重新審視該案，也應小心拿捏分寸。

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