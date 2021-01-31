新聞眼／國務機要費修法除罪 劍指赦扁 蔡怎解套

立法院民進黨團總召柯建銘領銜拋出國務機要費修法除罪化，引發外界關注。(本報資料照片)

「扁家御醫」黃芳彥猝死後，立法院民進黨 團總召柯建銘領銜拋出國務機要費修法除罪化，引發外界關注。

不過，即使國機要費案除罪，前總統陳水扁 涉及教唆偽證案、二次金改貪汙等案仍無法完全解套，但修法除罪猶如「破窗效應」，當出現第一個法律破口，就可能成為陳水扁爭取特赦的政治施力點。

會計法修法存在諸多爭議，民進黨提出會計法增訂第九十九條之一條文修正草案，主張在現行條文對於不罰的適用範圍增加「機要費」，形同為國務機要費除罪化。

刑法規定有「從舊從輕」原則，如果說修法後是法律變更，依據刑法第二條第一項但書規定（行為後法律有變者，適用行為時之法律），以從輕結果來看，扁可獲無罪判決；如依過往實務見解，也是免訴判決，與無罪實質效果一致。

立法院2013年修訂會計法，將民代等貪汙除罪化引起爭議，當時受惠者之一是前立委顏清標，當時因漏字風波，導致教授是否適用，引發各界議論，質疑修法目的只是政治人物自我解套。

時任總統馬英九決定由行政院提出覆議，因為民代等人員不當使用業務費等不罰標準，應適用教授等人員，要有公款公用、公款私用的區分，否則有違平等原則。

民進黨立委蔡易餘去年重提會計法修法草案，但付委後至今仍擱置未排審，蔡英文 總統也不願處理個案；即使國務機要費除罪，也無法幫扁案官司全部解套，扁還有四案在法院審理未確定，包括教唆偽證案、二次金改貪汙案等，在司法沒有告一段落下，蔡英文總統不可能鬆口特赦與否。

陳水扁透過保外就醫全面擱置扁案審理，在司法審理前設下一道厚實的「政治防火牆」，不僅趴趴走、出書，還當起網紅主持人，台中監獄皆無可奈何。

此次藉由黃芳彥之死，民進黨大黨鞭柯建銘重提修法，政治意義不同過往；在扁家軍運作下，國務機要費除罪化只是一個政治象徵，表面修法，實則劍指特赦，扁案是標準的政治議題，政治問題當求政治解決，就看蔡英文總統如何解套？