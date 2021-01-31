黃芳彥舉槍自盡 胞弟：遺體火化長眠美國

黃重彥說，哥哥黃芳彥被認定是舉槍自盡，他不願相信，但也只能接受。（記者趙容萱／攝影）

新光醫院前副院長黃芳彥 在美身亡，胞弟黃重彥昨天證實，黃芳彥已完成屍檢與解剖程序，確定舉槍自盡，頭部中一槍身亡，現場遺留是哥哥赴美買來防身、躲FBI的那一把槍，家屬還在等遺體火化，未來哥哥將長眠美國 。

黃重彥指出，黃家沒有落葉歸根的傳統，他認為哥哥也不會想回台灣 ，近期因美國疫情死了太多人，火化遺體還要排隊，且限定至親二到三人在場，目前親友仍等待哥哥遺體火化，哥哥低調、不喜麻煩別人，家屬不辦公祭與告別式，即使火化也只是二、三個親友在場，火化後骨灰將長眠在美國。

黃重彥昨天寫祭文，昭告諸親友，分享哥哥喜愛的日本知名作家川端康成所寫的詩「生命的旋律」追悼哥哥。

黃重彥說，黃家五兄弟中，他排行老么，與排行第四黃芳彥只差二歲，小時候兄弟感情不錯。他最後一次和哥哥通電話是本月24日，哥哥還在關心台灣疫情，前天得知哥哥離世，以前發生各種趣事、糗事，歷歷在目，如今屍檢報告證實哥哥舉槍自盡，他不願相信，但只能接受。

是否要幫哥哥撤銷台灣通緝令？黃重彥表示，自殺對家屬、對親戚，是很難堪的一件事，有沒有撤銷通緝，都已經沒有關係了。

黃芳彥因與扁家關係親密，連續捲入扁案，2008年11月秘密赴美國，後來遭特偵組發布通緝。