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觀察站／改國徽另闢戰場 綠營召喚支持者

記者 賴于榛、蔡晉宇、徐偉真
時代力量立委邱顯智提出修改國徽決議案，獲民進黨立委奧援通過。（本報資料照片）
時代力量立委邱顯智提出修改國徽決議案，獲民進黨立委奧援通過。（本報資料照片）

國民黨反萊豬公投來勢洶洶，在各地串連「罷萊委」遍地烽火；民進黨則與時代力量在立院聯手通過更改國徽主決議，在主權議題上另闢戰場。2022年縣市長選戰在即，藍綠各自召喚支持者，取回擅長領域的議題主導權。

國民黨傾全黨之力推動828反萊豬公投，隨之而起的罷免風潮蜂擁不斷，特別是民進黨桃園市前議員王浩宇被罷免通過後，藍營士氣大振，下一個關鍵戰役就是高雄市議員黃捷罷免案。

不讓藍營步步進逼，民進黨採取正面對決戰略，不但蔡英文總統下令力挺黃捷，民進黨高雄黨公職也站出來呼籲投下反罷免票，就是要在藍營氣勢畫下句點，避免延燒到2022大選。

大綠、小綠雖聯手通過國徽更名案，但主提案是時力立委邱顯智，更名事關重大，民進黨畢竟仍是執政黨，讓時力帶頭衝，既可向支持者交代，也可保留行政空間。民進黨團總召柯建銘領銜重提國務機要費除罪化，更可以號召扁迷歸隊。

東華大學民族系教授施正鋒表示，民進黨面對支持者很有壓力，所以從不需要修憲的改國徽下手，畢竟華航改名等有很高困難度，獨派之前要求的制憲也沒有，所以至少拿個棒棒糖安撫，接下來要面對黃捷罷免案、反萊豬公投，明年九合一選舉甚至下次的總統立委選舉都可能受衝擊，為了收攏支持者，所以選擇一個立竿見影最快有效果的提案。

綠營出招反制，藍委曾銘宗說，若國民黨無法盡快找出有效因應對策，溫水煮青蛙，藍營爭本土話語權恐進退失據，因為民進黨不管明暗，一直致力去除過去政權遺留的象徵符號，包含課綱修改、中正紀念堂更名、護照更名，到現在的六字國名「中華民國台灣」，或是將推動的國徽變更，都可看出企圖。

民進黨 國民黨 公投

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