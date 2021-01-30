黃芳彥身亡衝擊扁案？不審不管 陳水扁如「法外之人」

保外就醫的前總統陳水扁（左）雖被限制不得參加政治活動，但他三年前仍出席參選高雄市議員的兒子陳致中競選活動。（本報資料照片）

新光醫院前副院長黃芳彥因捲入扁家洗錢案潛逃美國多年後客死異鄉，對前總統陳水扁 家族被控貪汙相關案件是否有影響再度引發關注，此外，陳水扁因龍潭案、元大併復華案等判刑20年定讞，2015年1月以「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由獲保外醫治，其他二次金改及洗錢等案件都停止審判至今，但他頻踩紅線，如今法院是否重新啟動審理，再次被討論。

律師林瓊嘉表示，一個法治國家就是要依法行政，陳水扁因貪汙案被判刑定讞，不論他過去對民主有何貢獻，判刑確定就須依法執行，更必須遵守保外就醫的規定。

林瓊嘉指出，扁頻頻踩紅線違反保外就醫規定，其他案件也停滯不審；如果他不該再入監執行，總統就應該特赦，不能既不特赦又不執行。如同法外之人，不符民主法治國家依法治國的原則。

陳水扁目前在法院仍有五案未確定，包括在高院 更審的國務機要費案、二次金改與偽證案；此外，陳被控隱匿國家機密、洗錢兩案，仍在台北地院，陳水扁部分全都暫停審理。

不過，其他被告部分仍持續開庭，本月26日，高院就扁家海角七億洗錢部分，開庭傳陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚出庭。陳致中夫妻稱是聽吳淑珍指示開戶、移轉資金，否認洗錢；去年總統府前副秘書長馬永成、扁擔任總統時辦公室主任林德訓開庭時，以大法官解釋保護被告交互詰問權為由，聲請傳喚陳水扁出庭作證。

陳水扁在獲保外醫治後，屢次違反台中監獄 當初規定，承審二次金改案的審判長曾德水在2017年時，曾開庭欲釐清扁是否有就審能力，但扁檢附高雄長庚醫院診斷證明書請假。二次金改案的被告包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚與馬永成，法院何時能審結，已久無進展。

陳水扁當初獲保外就醫，台中監獄曾依保外就醫受刑人管理條例，對扁提出「不能參與選舉活動、不能參與政治活動、不能接受媒體採訪、不可參與顯然與疾病無關的活動」等條件。

不過，這「四不」限制，扁近幾年早已跨越紅線，從出席餐會談政治、到為兒子、民進黨候選人選舉造勢，還接受一邊一國行動黨提名不分區立委，如今更主持廣播節目大談政治時事，不僅看不出病態，更視中監的四大禁令如無物。

對於扁猛踩紅線，但主管機關毫無作為，律師指出，難怪不少民眾對司法評價是「無能的司法」，總統蔡英文說要司法改革，建立人民信賴的司法，對照扁衝撞司法威信的現狀，格外諷刺。