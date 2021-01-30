黃芳彥代吳淑珍保管4700萬珠寶 檢方擬聲請沒收

圖為2004年9月，前第一夫人吳淑珍（中、坐輪椅者）與黃芳彥（左一，站立者）到雅典帕奧為中華隊加油。（本報資料照片）

前特偵組查扣新光醫院前副院長黃芳彥 替吳淑珍藏匿11顆裸鑽，總值4700萬元（台幣，以下同），目前這11顆裸鑽加上其他鑽表等共80餘件珠寶由台北地檢署存放在台灣 銀行保險箱，未來若證明是犯罪所得，檢方不排除向法院聲請單獨宣告沒收。

曾因黃芳彥「春酒宴」丟官的前檢察總長陳聰明，昨天對黃的死訊表達遺憾，他表示「對黃芳彥沒辦法回來面對司法很不解，我認為他應該回來說明。」

2008年8月13日，扁案爆發後特偵組展開洗錢案偵查行動，8月23日首度以證人身分傳訊黃芳彥，就陳水扁選舉結餘款的動支情形請求說明；黃芳彥11月3日搭機赴美，從此未再返台，但從陳水扁前天臉書發文可知，黃芳彥與扁家仍有聯繫，曾偵辦扁案的人員說，既不意外，也無可奈何。

2008年12月及隔年1月，特偵組兩度搜索黃芳彥辦公室及住所，查扣多顆價值不菲的裸鑽與大量珠寶。特偵組後來訊問吳淑珍相關珠寶來源，吳否認是不法所得，強調有些是自己購買，部分是親友給陳幸妤小孩的滿月禮、陳致中結婚賀禮。

檢方指出，遭查扣的裸鑽和珠寶都有鑑定保證書，檢方一一造冊存檔，11顆裸鑽各是六顆二克拉、二顆三克拉、一顆四克拉、二顆五克拉，每顆從70萬到1900萬元不等，價值連城。

此外，黃芳彥因涉洗錢遭通緝，北檢將函文法務部透過司法互助，向美方取得黃的死亡證明，作為撤銷通緝及處分不起訴的理由依據，調查局駐洛杉磯 兩位法務祕書已與美國司法單位聯繫，最快近日就能傳真回台。

檢方除可透過司法互助向美官方取得黃芳彥死亡證明文件，也可由黃芳彥家屬向中華民國駐洛杉磯外館申請死亡證明文件，再將正本寄回台灣，向戶政事務所辦理死亡除戶，即可以被告死亡為由，讓黃芳彥在扁案中的角色畫下句點。