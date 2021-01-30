鋪路赦扁？綠再推國務機要費除罪化 藍痛批不知羞恥

民進黨立院黨團總召柯建銘。（記者賴于榛／攝影）

涉國務機要費洗錢案、逃亡美國10多年的新光醫院前副院長黃芳彥 在美身亡，民進黨 立院黨團總召柯建銘昨表示，國務機要費性質與特別費一致，早該除罪化，民進黨立委已提出修法版本，盼下會期推動審議。對此，外界質疑是為赦扁鋪路，國民黨痛罵再不知羞恥，也不該趁黃芳彥身亡做這件事。

中國時報報導，民進黨過去就主張國務機要費除罪化，綠委蔡易餘就曾提出「會計法」修正草案，因朝野沒共識，修法遲無進展。柯建銘昨表示，黃芳彥過去不涉及政治，只是單純支持阿扁，最令人惋惜的是馬英九 執政後，對扁案及民進黨司法追殺；國務機要費本身就是特別費，早該除罪化。

馬英九辦公室回應柯建銘表示，當年追打馬特別費案說「馬英九穩死」，現在告訴大家民進黨已提案修法，要把國務機要費除罪化，到底什麼標準？難道阿扁就該護航，馬英九就該追殺到底？

據報導，國民黨團書記長林奕華也說，國務機要費是總統權責，可動支金額龐大，跟一般特別費不盡相同，不能混為一談；藍委李德維痛批，民進黨趁逃美的黃芳彥身亡，提出「國務機要費除罪化」，凸顯其完全不在乎全民痛恨政客貪汙舞弊，而在立法院占絕對優勢的民進黨再不知羞恥，也不該做這件事。

民眾黨團副總召張其祿認為，機關首長費用應有一致標準，應調整制度而非針對個案處理，民進黨團此時表態下會期修「會計法」，時機點易引人遐想，雖然人死為大，但制度上做錯事還是要被追究，不能修法就當沒這事。

時代力量黨團總召邱顯智則贊同修法，邱顯智說，國務機要費跟特別費性質一樣，既然特別費除罪化，國務機要費也應比照，會支持修法，希望讓制度設計比較合理。

報導指出，本月16日高院更二審法官李世華開庭訊問扁子陳致中夫妻時，特別提及立委推動「會計法」修法之事。陳及律師、檢察官都同意，目前法令確未納入國務機要費，但未來就算修法，只能解套國務費案，扁另涉貪汙及洗錢罪部分，都不適用。