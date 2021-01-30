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黑白集／為扁賠事業賠命 黃芳彥不值得

黑白集
陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（本報資料照片）
陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（本報資料照片）

本月26日，陳致中才因所涉扁國務機要費洗錢案出庭應訊；兩天後，同因國務機要費洗錢案逃亡多年的扁家御醫黃芳彥，在美自殺身亡。兩件事是純屬巧合或有關聯，尚難得知；但十多年懸而未決的弊案，水落石出恐更困難。

黃芳彥原為台大及新光醫院名醫，因治療吳淑珍而與扁家交往甚深，成為動見觀瞻的「第一御醫」。沒想到，他因此進而幫扁家喬事、洗錢，東窗事發後，成為逃亡美國的頭號通緝要犯。逃亡期間，黃芳彥坐擁豪宅，「紅粉知己」不少；但也備妥了槍支，說將在聯邦調查局登門前自我了斷，他應該是心虛的。如今FBI並未登門，他已飲彈自盡。

當名醫遇到政客，這樣的結局真是令人唏噓。黃芳彥為了迴護陳水扁，賠上了自己的名譽，賠上了事業和家庭，最後還賠上性命。但他拚死保護的陳水扁至今活得好好的，隨時伺機作秀，無畏譏嘲訕笑，還主持起節目來。司法對扁家無可奈何，黃芳彥居功厥偉。

洗了那麼多錢又如何，活的人難堪，死的也不光彩。更令人遺憾的，是台灣的政治和司法，各種正義的大話連篇，最後盡付笑談中。且看南韓，前總統朴槿惠貪汙被判刑24年，前年已入獄服刑；李明博貪汙受賄，也於去年底入獄。名醫拚死護政客，真是不值得！

黃芳彥 陳水扁 台灣

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