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不只捲入扁案 抗煞、扁宋會、廢刑法100條都有黃芳彥

記者程平/台北29日電
因涉及扁家國務機要費案遭通緝的新光醫院前副院長黃芳彥，在美舉槍自盡。(本報資料照片)
因涉及扁家國務機要費案遭通緝的新光醫院前副院長黃芳彥，在美舉槍自盡。(本報資料照片)

因涉及扁家國務機要費案遭通緝的新光醫院前副院長黃芳彥，在美舉槍自盡，讓黃芳彥這個名字再次占據媒體版面。其實在被爆出國務機要費案前，黃芳彥甚少受到媒體注目，但他曾參與過「100行動聯盟」、也曾是促成扁宋會的關鍵人物，2003年SARS期間，黃芳彥更在防疫工作上扮演重要角色，這些重大的事件，都能看到黃芳彥的身影。

黃芳彥與扁家的深厚交情，不只是協助洗錢而已。前總統陳水扁會在得知黃芳彥死訊後稱，黃芳彥提醒和平醫院中疫情的嚴重性，幫忙協調國軍松山醫院專責收治重症患者，並請纓進入醫院與醫護同生共死，是抗SARS的無名英雄，就知道黃芳彥在幫助扁政府度過SARS危機時的重要性，也難怪當時有媒體稱黃芳彥為防疫「地下總司令」。

被受命擔任總指揮的黃芳彥，當時在接受本報專訪時就透露，在和平醫院封院隔天，有和平護士試圖衝出封鎖線，被美國疾管局專家評為「失序」。他就透過關係了解到和平封院完全沒有配套措施，裡面情形混亂無比，人人自危，因此他趕緊向陳水扁報告，若再不處理，醫護人員將死傷慘重，「整條船都會沉下去」，才會有後續總統發布「軍令」，要求在36小時內移出和平的病患。

黃芳彥對陳水扁的影響，也不光是在醫療專業，在政治上也有其影響力，更促成了2000年的扁宋會，決非民進黨立院黨團總召柯建銘所說，黃芳彥從不介入政治。

根據過去黃芳彥自己的陳述，他是在2000年6月下旬，某位友人致電表示要安排他與宋楚瑜餐敘，最後三人就在7月10日共進午餐，宋楚瑜表示有若干意見希望有讓陳水扁知道，他當場表示「擇日不如撞日」，下午即前往總統府聯繫，晚上8時30分就陪同宋楚瑜進入總統府，由扁宋單獨會談。

前監委陳師孟也曾在專文回憶中研院院士李鎮源與100行動聯盟中提及，當時聯盟為推動廢除刑法100條大力奔走，有一晚與李鎮源及其學生黃芳彥南下一場演講會後，又急忙趕赴台中與黃芳彥母親見面。

陳師孟文中提及，黃芳彥的母親當時聲淚俱下，請求李鎮源「不准」黃芳彥繼續參加聯盟的活動，並說「他是你的學生，你不能害他」。李鎮源當場也難過哽咽，黃芳彥則一再要母親不要說了，但沒有用，最後李鎮源答應不會讓黃芳彥公開參與抗爭，只在幕後幫忙。

陳師孟文中透露，此事之後，黃芳彥就避免「拋頭露面」，直到1991年10月9日，聯盟成員企圖用靜坐達成「反閱兵」目的的危機時刻，黃芳彥才又現身成為李鎮源在抗爭現場的「護法」。陳師孟說，黃芳彥面對「忠孝難兩全」的掙扎，但再大的危險，始終對老師李鎮源不離不棄，令人動容。

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