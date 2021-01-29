黃芳彥司法人脈廣 春酒宴掀波…陳聰明因他丟官

新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（本報資料照片）

新光醫院前副院長黃芳彥 驚傳在美國加州 過世，他當年因扁家洗錢案遭列被告，逃亡美後遭通緝 ，台北地檢署昨指出，將透過司法互助與美方確認黃是否死亡，如確認死亡只能作不起訴處分，至於當初在黃芳彥住處與辦公室查扣的現金、裸鑽，未來可能視為扁家犯罪所得的一部分執行。

黃芳彥因扁家關係密切，在司法界的人脈比起「石木欽案」的富商翁茂鍾，可說是有過之而無不及，前檢察總長陳聰明因曾到黃芳彥家中餐宴，後來黃芳彥在特偵組行動前離台，讓陳聰明因失職罪行遭到監察院彈劾後請辭下台，也顯示黃芳彥在司法圈影響力。

黃芳彥早年就跟不少司法檢調人員相熟，2006年調查局前主任秘書柯尊仁被爆料，提供黃芳彥應訊SOGO案「教戰守則」，調查局調查後認定，柯未提供黃教戰守則，但收受通緝犯吳長生四萬元琉璃製品，決議將柯記過並降調訓練委員會副主委。

2007年2月26日黃芳彥大設春酒宴，這場「閱兵典禮」包括法務部前部長施茂林、檢察總長陳聰明等人都在場，當時正是特偵組正準備籌組人選、特別費要不要統一見解，國務機要費案元首機密特權該不該釋憲的敏感時刻，施、陳等人在黃家談了什麼，讓外界有很多想像。

這場「御醫、部長、總長」的春酒宴中，是否對特偵組檢察官人選交換過意見，當時引起不小的風波；也由於黃芳彥當年與檢調體系關係密切，後來在特偵組偵辦扁家案件的關鍵時刻離台，當年被懷疑只因司法朝中有人，法務部雖曾宣示徹查，但查無下文。