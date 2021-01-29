我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

黃芳彥司法人脈廣 春酒宴掀波…陳聰明因他丟官

記者張宏業、賴佩璇／台北29日電
新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（本報資料照片）
新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（本報資料照片）

新光醫院前副院長黃芳彥驚傳在美國加州過世，他當年因扁家洗錢案遭列被告，逃亡美後遭通緝，台北地檢署昨指出，將透過司法互助與美方確認黃是否死亡，如確認死亡只能作不起訴處分，至於當初在黃芳彥住處與辦公室查扣的現金、裸鑽，未來可能視為扁家犯罪所得的一部分執行。

黃芳彥因扁家關係密切，在司法界的人脈比起「石木欽案」的富商翁茂鍾，可說是有過之而無不及，前檢察總長陳聰明因曾到黃芳彥家中餐宴，後來黃芳彥在特偵組行動前離台，讓陳聰明因失職罪行遭到監察院彈劾後請辭下台，也顯示黃芳彥在司法圈影響力。

黃芳彥早年就跟不少司法檢調人員相熟，2006年調查局前主任秘書柯尊仁被爆料，提供黃芳彥應訊SOGO案「教戰守則」，調查局調查後認定，柯未提供黃教戰守則，但收受通緝犯吳長生四萬元琉璃製品，決議將柯記過並降調訓練委員會副主委。

2007年2月26日黃芳彥大設春酒宴，這場「閱兵典禮」包括法務部前部長施茂林、檢察總長陳聰明等人都在場，當時正是特偵組正準備籌組人選、特別費要不要統一見解，國務機要費案元首機密特權該不該釋憲的敏感時刻，施、陳等人在黃家談了什麼，讓外界有很多想像。

這場「御醫、部長、總長」的春酒宴中，是否對特偵組檢察官人選交換過意見，當時引起不小的風波；也由於黃芳彥當年與檢調體系關係密切，後來在特偵組偵辦扁家案件的關鍵時刻離台，當年被懷疑只因司法朝中有人，法務部雖曾宣示徹查，但查無下文。

黃芳彥 通緝 加州

上一則

晶片換疫苗？朝野籲談判層級拉高 經長：已向德提議

下一則

台豬肉品銷陸港澳占近9成 陸下禁令農委會竟稱「沒影響」

延伸閱讀

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
世界晚報／南加橙縣法醫所證實黃芳彥持槍自盡

世界晚報／南加橙縣法醫所證實黃芳彥持槍自盡
不斷更新╱阿扁親信南加自盡 揭開黃芳彥生命最後時光

不斷更新╱阿扁親信南加自盡 揭開黃芳彥生命最後時光

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…