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黃芳彥猝亡 扁案恐石沉大海

台灣新聞組╱台北29日電
新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（報系資料照片）
新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（報系資料照片）

因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥，傳出在美國身亡的消息；長期緊盯國務機要費案的前立委邱毅表示，黃芳彥身亡，就代表扁家弊案從此無疾而終，而且這樣一個長年的對手過世，讓他感到失落寂寞。

國務機要費案早在2006年11月就由台高檢查黑中心偵結起訴，由於當時陳水扁是元首，只起訴扁嫂吳淑珍，但吳只到北院出庭一次，就以健康理由不到庭，直到2008年扁卸任，經特偵組偵結起訴，國務機要費案才正式全面審理。特偵組偵查國務機要費金流，雖查出吳淑珍兄嫂吳景茂、陳俊英，扁嫂好友蔡美利及蔡家人提供人頭帳戶洗錢，但扁家金流還是兜不攏。特偵組懷疑與扁家關係密切的黃芳彥協助洗錢，以證人身分傳喚。

2008年11月11日，特偵組傳喚扁後聲押禁見獲准，11月3日赴美的黃芳彥研判隨著案情發展可能對己不利，決定不回台。黃沒到案，也讓扁案金流陷膠著，差最後一塊拼圖。

邱毅說，黃芳彥是扁家貪腐案的關鍵人物，因為黃芳彥是扁家洗錢的管道，也是扁家把貪汙財產藏匿在海外的託管人，黃芳彥更是扁家聯繫企業界、貴婦團的重要中間人。邱毅說，當時不論是SOGO禮券、國務機要費、前第一夫人吳淑珍的珠寶藏匿，黃芳彥都有介入，是扁家貪汙案的關鍵人物。

邱毅說，如果當時特偵組能及早對黃芳彥限制出境，甚至收押，扁案就不會雷聲大雨點小。邱毅並說，黃芳彥能在特偵組發動搜索的前一刻逃亡美國，就是因為當時的法務部長施茂林跟檢察總長陳聰明，在關鍵時刻還與黃芳彥聚會，這證明黃芳彥當時能離開，與台灣司法界間的勾結，也才會讓特偵組偵辦扁案，無法取得人民信任。

邱毅並說，黃芳彥雖然在美國住豪宅，享受奢華生活，但黃芳彥是陳水扁海外藏錢的保管人，陳水扁卻無法取得特赦，遲遲無法用到這筆錢，雙方一定會產生摩擦，而陳水扁也有自己的系統，一定會讓黃芳彥感到焦慮。

邱毅說，黃芳彥當初如果被收押，或是能引渡回台灣，扁案不會無疾而終。因此黃芳彥的過世對邱毅來說，一路追扁家弊案十年，一直將黃芳彥視為重要角色，長年的對手，現在當然會有失落跟寂寞的感覺。

邱毅。（本報資料照片）
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