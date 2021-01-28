新聞評論／一本「百官行述」 直指司法除垢目標

公務員前懲戒委員會委員長石木欽（見圖）與商人翁茂鍾的不當往來，牽扯出之案外案，層級之高、人數之多，震驚朝野和司法界。（本報資料照片）

監察院調查公懲會前委員長石木欽與商人翁茂鍾的不當往來，牽扯出之案外案，層級之高、人數之多，震驚朝野和司法界。更引人矚目的是，歷經藍綠執政，相關當事人不少一直被當朝重用，曾經或仍然身處高位。蔡英文 總統高擎司法改革大旗，如果輕輕放下，將如何面對人民？

從案件的主體來看，此案分成兩部分：一部分是商人翁茂鍾當年涉及的四起司法案件，其中時間最久遠的，是1995年。相關案件，甚至曾經導致法國銀行承辦經理諸慶恩遭到求刑、求償，最後抑鬱而終，幾乎家破人亡。此次翁茂鍾的人脈網絡曝光，證明當年的司法判決極可能存在不公；這個部分，司法有必要還給所有當事人公道。應負的刑責、賠償責任，一個也不能跑掉。

第二個部分，是翁茂鍾記錄與高官要員交往之筆記本，被稱為現代版「法界百官行述」，其中所涉諸多人等究竟要如何處置。從目前揭露的資訊來看，翁茂鍾交往對象除超過百位的法官、檢察官，還有警界、調查局、政界乃至軍界人士；長達18年的紀錄，共超過200人。未來如何處置，也是此案最受外界矚目之處。

儘管司法院長許宗力宣布將對涉及與翁茂鍾往來者全面清查，並在三個月內完成調查報告；但相關的司法、行政單位，卻未展現徹查的決心。以司法院為例，畫了一條荒謬的「五三三標準」，說要「接觸五次、收襯衫三次、收補品三盒」，才有懲處問題。而法務部訂出的調查標準，則是「五五制」，也就是宴飲五次、收襯衫五件以上，更是「寬大」。

更荒謬的是，多名法官明明已違反「五三三標準」，卻仍舊不罰，理由是「超過懲戒時效」。其中，就包括日前自創「憲法原理」撤銷太陽花攻占行政院案有罪判決的最高法院庭長陳世淙。明知操守可能有問題，卻可以繼續判案，而且是攸關憲政的重大案件；司法院這種懲處標準，誰能服氣？

翁茂鍾的「百官行述」，回溯的時間點約在1995年前後，當時正值李登輝執政，也是「黑金政治」最猖獗的時期。除了翁茂鍾，有沒有其他人因為政商通吃而躲過司法制裁，迄今依然逍遙法外？還有沒有其他法政界大咖當時與黑金勢力勾結，如今仍活躍在法界和政壇？

前監委陳師孟曾經說要「司法除垢」，他的除垢對象有藍綠之別，宣稱除垢就是要「辦藍不辦綠」。就翁茂鍾的「百官行述」看，司法除垢或有道理，但「辦藍不辦綠」的標準卻是完全偏頗。檢視其筆記本中指涉的人物，雖以李登輝執政時為主，但後來歷經陳水扁、馬英九 、蔡英文三任總統而仍被重用者，仍所在多有；如此，豈能單純以藍綠相繩？直言之，下刀標準應放在「黑金」，而非「藍綠」。

蔡總統上任後把「司法改革」掛在嘴邊，但司改的成果卻讓人失望。所謂的轉型正義，除踰越司法權範圍，且藉由親綠大法官 護航，橫行無阻。她奢談「內舉不避親」，卻任命自己的近親擔任最高行政法院院長；並把大法官叫到總統府「訓斥」，視司法獨立於無物，都是例證。更遑論，近年許多司法政治性辦案的爭議，都膽大至極。

翁茂鍾筆記的百官行述，讓人咋舌，這是蔡政府整肅政風的大好機會。如果對此投鼠忌器高舉輕放，或者以政治操作辦藍放綠，都是在踐踏司法正義。只有不設立場、不惜動搖國本地查下去，才能重建人民對司法的信心，做到真正的司法改革與司法除垢。