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綠拋中火2035「燃煤機組除役」 藍批打假球

台灣新聞組／台北27日電
針對台中火力發電廠擬增兩部燃氣機組，藍綠分提主決議較勁，空汙議題狼煙四起，提前點燃2022選戰烽火。（記者黃仲裕／攝影）
針對台中火力發電廠擬增兩部燃氣機組，藍綠分提主決議較勁，空汙議題狼煙四起，提前點燃2022選戰烽火。（記者黃仲裕／攝影）

立法院臨時會審查今年度中央政府總預算案，針對台中火力發電廠擬增兩部燃氣機組，藍綠分提主決議較勁。立法院副院長蔡其昌主張中火十部燃煤機組提前2035年除役，現有兩部燃煤機組「除役不拆除」；國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔則要求同步汰除老舊燃煤機組，質疑保留燃煤機組是打假球。

立法院昨天朝野協商經濟部預算，藍綠兩項提案都被保留，留待院會表決。台中市政府昨天表示，市府要求「燃氣進、燃煤退」，但台電堅持將燃煤機組持續保留備用，中火發電廠目前有五根煙囪，兩部燃氣機組將各有一根煙囪，難道中火未來要變成七根煙囪？

經濟部表示，若立法院通過決議，再來審慎研議；台電則指出，涉及國家能源政策，需要時間評估。

蔡其昌昨邀請中部民進黨立委及台灣基進立委陳柏惟共同提出「中火燃煤除役時間表」，蔡其昌也向台中市長盧秀燕喊話，希望放下成見及政治利益計算，藍綠共同督促台電，在不缺電前提下，完成減碳減煤藍圖。

蔡其昌的主決議，要求台中電廠除新燃氣一、二號機組，加速推動新燃氣三、四號機組計畫及天然氣接收站計畫；未來每完成一部新燃氣機組商轉，經兩年運轉順利後，現有兩部燃煤機組即「除役不拆除」，無運轉許可，機器保留因應緊急危機，以達成「早一天燃氣、少一天燃煤」，台中電廠十部燃煤機組原定2046年全部除役，應提前在2035年實現。

蔡其昌表示，他的主決議顧慮到台電與中市府對名詞爭議，台電希望燃煤機組退場為「備用」，市府希望「除役」，因此他提出「除役不拆除」作平衡方案。

不過，江啟臣指出，民進黨的訴求十分模糊，只提到中火十部燃煤機組提前於2035年除役，若眼前中火四部老舊燃煤機組無法同步在增設燃氣機組時汰除，談十年後的事有何意義？目前各國都把燃煤提早除役，民進黨卻保留不拆除，如果未來不購煤，為何要保留燃煤機組？

江也說，中火增設兩部燃氣機組時，就應汰除老舊燃煤機組，不必等到2035年，否則不免讓人質疑打假球，名為以燃氣換燃煤，實則僅增燃氣機組，沒有馬上除煤。

中火燃煤除役 藍綠版本比較。
中火燃煤除役 藍綠版本比較。

民進黨 預算 江啟臣

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