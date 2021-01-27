我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

蔡其昌磨劍10年？中火點燃2022選戰狼煙

記者 洪敬浤、陳秋雲、黃有容
立法院副院長蔡其昌提出「中火減煤十年時間表」，點燃2022年台中市長的選戰狼煙。（本報系資料照片）
立法院副院長蔡其昌提出「中火減煤十年時間表」，點燃2022年台中市長的選戰狼煙。（本報系資料照片）

中火空汙是民生問題，更是政治議題。現任台中市長盧秀燕主打「空氣換新」，中斷前市長林佳龍連任之路；盧上任後強力稽查、開罰中火，引來行政院大動作撤銷中市府的行政處分。立法院副院長蔡其昌提出「中火減煤十年時間表」，看似磨劍十年，但中火硝煙四溢，早已點燃2022年的選戰狼煙。

中火的十部燃煤機組，其中四部是老舊機組，國民黨團的主決議版本，提出台電月刊內容佐證，中火現行使用的「亞臨界機組」，造成空汙比新設火力電廠嚴重，因此要求燃氣機組建設啟動時，同步下架四部老舊燃煤機組。

至於蔡其昌版本，台中市民必須再承受整整四台老舊機組六至七年，所謂「早一天燃氣、少一天燃煤」，恐怕只是文字遊戲。至於燃煤機組「除役不拆除」，更被藍營質疑除煤只是打假球？

根據東海大學民調，台電增設燃氣機組卻不汰換燃煤機組，六成市民不支持，七成三市民擔心空氣品質會惡化，超過八成支持中市府逐步廢止中火燃煤機組。

東海大學政治系副教授潘兆民說，中火、空汙議題在台中很敏感，蔡其昌提的中火減煤時間表，明顯是準備選台中市長；蔡其昌此舉不得罪中央，又能施壓盧秀燕，但宣示意義恐大於實質。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，中火燃煤發電採取亞臨界機組，比中火更先進的麥寮電廠都規畫2025年除役，中火機組要等到2035年除役，不會太慢嗎？

中火宛如中台灣的歷史共業，中火一冒煙，中彰投民眾都冒火，任何一位政治人物都無法迴避。

台灣 民調 國民黨

上一則

上次殺不死？ 館長曝「恐怖風聲」：誰幫我報仇就給3千萬報答

下一則

綠拋中火2035「燃煤機組除役」 藍批打假球

延伸閱讀

台中市長前哨戰？蔡其昌拋中火「除煤」主決議

台中市長前哨戰？蔡其昌拋中火「除煤」主決議
地方擋萊豬 盧秀燕喊承擔 台南撒網檢驗

地方擋萊豬 盧秀燕喊承擔 台南撒網檢驗
不滿反萊豬？ AIT回顧影片獨漏盧秀燕

不滿反萊豬？ AIT回顧影片獨漏盧秀燕
為盧秀燕向AIT道歉？ 江啟臣：真是胡扯 刻意挑撥

為盧秀燕向AIT道歉？ 江啟臣：真是胡扯 刻意挑撥

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關