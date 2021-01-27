蔡其昌磨劍10年？中火點燃2022選戰狼煙

立法院副院長蔡其昌提出「中火減煤十年時間表」，點燃2022年台中市長的選戰狼煙。（本報系資料照片）

中火空汙是民生問題，更是政治議題。現任台中市長盧秀燕主打「空氣換新」，中斷前市長林佳龍連任之路；盧上任後強力稽查、開罰中火，引來行政院大動作撤銷中市府的行政處分。立法院副院長蔡其昌提出「中火減煤十年時間表」，看似磨劍十年，但中火硝煙四溢，早已點燃2022年的選戰狼煙。

中火的十部燃煤機組，其中四部是老舊機組，國民黨 團的主決議版本，提出台電月刊內容佐證，中火現行使用的「亞臨界機組」，造成空汙比新設火力電廠嚴重，因此要求燃氣機組建設啟動時，同步下架四部老舊燃煤機組。

至於蔡其昌版本，台中市民必須再承受整整四台老舊機組六至七年，所謂「早一天燃氣、少一天燃煤」，恐怕只是文字遊戲。至於燃煤機組「除役不拆除」，更被藍營質疑除煤只是打假球？

根據東海大學民調 ，台電增設燃氣機組卻不汰換燃煤機組，六成市民不支持，七成三市民擔心空氣品質會惡化，超過八成支持中市府逐步廢止中火燃煤機組。

東海大學政治系副教授潘兆民說，中火、空汙議題在台中很敏感，蔡其昌提的中火減煤時間表，明顯是準備選台中市長；蔡其昌此舉不得罪中央，又能施壓盧秀燕，但宣示意義恐大於實質。

台灣 健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，中火燃煤發電採取亞臨界機組，比中火更先進的麥寮電廠都規畫2025年除役，中火機組要等到2035年除役，不會太慢嗎？

中火宛如中台灣的歷史共業，中火一冒煙，中彰投民眾都冒火，任何一位政治人物都無法迴避。