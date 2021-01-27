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黑白集／撐過萊豬風暴 蘇貞昌回春疫起時

黑白集
行政院長蘇貞昌（右）在桃園市長鄭文燦（左）陪同下出席桃園市防疫醫院聯防會議。(記者余承翰／攝影)
行政院長蘇貞昌（右）在桃園市長鄭文燦（左）陪同下出席桃園市防疫醫院聯防會議。(記者余承翰／攝影)

行政院長蘇貞昌任滿兩周年，民調滿意度竟「起死回生」，逆勢衝過死亡交叉點。儘管民調出自綠營好友之手，但蘇院長似乎真活了起來，近日疫情擴大，只見他衝上決策前線，一出手便是5000人居家隔離，存在感驚動全台。

蔡政府對美外交押錯寶，拜登團隊不計畫簽美台自貿協定，人民白吞萊豬，怒火難平；但蘇院長民調還能遇難呈祥，實是政治奇蹟。做民調的業者解釋，是「利空出盡」；更露骨的說法則說是因疫情警報響起，民眾又像去年那樣隨著「相信政府、相信黨」的笛音當順民，期待安度疫情。

有多少人對蔡政府因疫生信心，其實很難估計，但蘇貞昌確實春風滿面疫起時。

本土案例激增，他點名指揮中心「上緊發條」。無源頭確診入侵社區，蘇院長緊急召開防疫會議，推翻指揮中心決策擴大隔離對象，會後立馬發臉書向全民報告。他言必稱「我」如何調度阿中、上達蔡天聽、下令鄭阿哥，大敵當前一展霸氣，比陳時中還像指揮官。

疫情悶燒，擁立蘇貞昌接任指揮官之聲四起，可見陳時中難再功高震主。電火球趁勢當了太上指揮官，讓阿中擔當防火牆挨箭，盤算著撐過疫情就能飛越萊豬風暴，重振霸業。藉防疫修復政治聲望，這心機，還真像市井小民搶購防疫保單的肚腸。

疫情 民調 防疫

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