蘇貞昌搶回第「疫」線主導權 保位戰？救民調？

疫情指揮中心宣布自元旦起的「鎖國令」，持續至2月底；桃園機場大廳空蕩蕩。(記者陳嘉寧／攝影)

新冠肺炎疫情 升溫，行政院長蘇貞昌日前自曝召開防疫 會議，召集中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 開會後，緊急決定增列居家隔離的對象範圍，引發在野黨質疑「究竟誰是指揮官」？呼籲提高指揮層級。行政院昨表示，蘇院長開會並非指揮陳時中，而是協助確認後端執行是否落實指揮中心指示。

外界質疑指揮官角色重疊，蘇貞昌表示，這是誤會，防疫許多會議本就在院長會議室展開，陳時中需要的資源也須行政院指揮統一調度做成共識。陳時中解釋，台灣疫情目前屬「零星社區感染階段」，一旦到了「持續性或廣泛性社區傳播階段」，就會啟動升級指揮層級。

不過，國民黨立委賴士葆昨指出，很早就呼籲由蘇貞昌接指揮官，畢竟最高行政機關首長調度各部會較有效率。

賴士葆說，衛福部桃園醫院疫情失控，蘇貞昌又跳下來召開防疫會議，蔡總統、副總統賴清德也都講話了，等於是多頭馬車；陳時中當天一連開兩次記者會，中間還穿插蘇貞昌召開防疫會議，不免讓人聯想，擴大匡列5000人這個決定是不是蘇貞昌下令的？蘇貞昌既然要在疫情升高之際介入指揮調度，不如升高指揮層級，不要躲在後面。

不過外界也好奇，這段期間隱身在防疫火線後的蘇貞昌為何又站到第一線？有人認為是在黨內進行一場閣揆保衛戰。除了因疫情急速升溫，不容出現更大疫情破口；另一方面，防疫成敗也為穩住內閣團隊和自己的位子。

過去一年來，陳時中因為擔任防疫指揮官知名度大大竄升，多次被傳聞將更上一層樓，還一度引發功高震主之說。不過隨著防疫紅利逐漸用罄，蘇內閣在去年下半年又接連爆發丁怡銘等「小編加統篇」事件重傷，蘇貞昌一度被票選為「最被討厭的政治人物」，內閣改組傳聞不斷，蔡總統多次出面力挺。但蘇滿意度與人氣不復過往也是事實，還曾被傳出在內部跨部會會議中毫不掩飾自己的感慨。

親綠的台灣民意基金會昨日公布民調，該基金會董事長游盈隆表示，蔡英文聲望如融冰般緩慢下降，創13個月來最低點。與4個月前相比，蘇貞昌的民意支持度更驟減13.5個百分點，約流失260萬人的支持。