海軍也秀戰備 海陸M109新式特種作戰突擊艇曝光

海軍今日在左營軍港實施春節期間加強戰備操演，海軍兩棲偵搜大隊採購的國造M109新式特種作戰突擊艇首度曝光。(記者洪哲政╱攝影)

海軍今日在左營軍港實施春節期間加強戰備操演，海軍兩棲偵搜大隊採購的國造M109新式特種作戰突擊艇首度曝光。(記者洪哲政╱攝影)

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的國造M109新式特種作戰突擊艇今天首度曝光，18艘突擊艇將配置在蘇澳、左營、烏坵、馬公等地。

海軍司令部今天舉行春節加強戰備操演，以左高海域為想定場景，規畫海軍永豐級艦、大字號艦、布雷作業大隊、水下作業大隊、 LCU通用登陸艇、 S-70C 反潛直升機、陸戰隊M96突擊艇及M109新式特種作戰突擊艇，在左營港採移地訓練方式，實施難船浮揚、防禦布雷、水雷偵測、 空中觀雷、水雷爆破及反特攻作戰等操演。

海軍在東登碼頭集訓場，靜態展示新式5001機動雷達車組、雄二、雄三機動飛彈車組、M109新式特種作戰突擊艇與陸戰隊水域作戰裝備，說明未來海軍將朝海上支隊與近岸兵力雙軌發展，展現布雷、偵獵雷、爆破、反特攻等創新不對稱戰力，以及水下救難能力，顯示海軍有能力建制一支平時能救災，戰時具相對優勢的海上部隊 。

海軍表示，因應敵情，強化各港港防作戰，海上反劫持及特種作戰能力，建案採購特種作戰突擊艇硬殼充氣艇，全案預算 編列8億2224萬1000元，除18艘儎台艇身外，包括艇載熱像儀、通信指管系統及登船工具組，全案分四案採最有利標執執行，均已完成決標與簽約，預計明年完成全案籌建。M109新式特種作戰突擊艇已完成驗收，艇載熱像儀正驗測中。

根據預算資料，這18艘M109特種作戰突擊艇突擊艇，突搫艇硬殼充氣艇由罡旻企業有限公司建造，將部署蘇澳、左營、烏坵、馬公等地。

根據海軍公布資料顯示，M109特種作戰突擊艇是以高強度複合材料製造，具耐風浪特性深Ｖ滑航型設計，槍座、座椅等裝備，採用快拆式設計，使船艇載台得依其任務特性，快速調整部署。

海軍指出，突擊艇配有50機槍、40榴彈槍及74機槍。主要執行港防偵巡任務，戰演訓時負責安全航道布設及水中障礙物爆破作業，以利登陸舟波搶灘；另戰備階段提升後，負責近岸3浬海上警戒，可執行快反、海上情蒐、滲透突擊、反劫船及港防作戰等任務，防敵特攻滲透，確保防區安全。

兩棲偵搜大隊薛姓一等長表示，平時所負任務為聯合登陸作戰的先遣作戰，主要負責水文及前灘情報偵查、演習區域航道開設、水中障礙物清除及爆破；另快艇區隊負責港巡任務等。戰時負責近岸偵巡及警戒，配合聯合特遣部隊實施聯合兩棲登陸作戰先遣作戰。全大隊有支援中隊、爆破中隊、特勤中隊、偵搜一、二中隊等五個中隊。