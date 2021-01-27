旺中之後…NCC又對媒體有動作 約詢蔡明忠

富邦集團董事長蔡明忠。(本報資料照片)

富邦集團旗下市占第一的有線電視多系統商凱擘，遭前立委黃國昌向國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）檢舉是「隱形媒體巨獸」，已過大到涉及壟斷。ＮＣＣ已就富邦集團董事長蔡明忠是否投資 第三大有線電視集團ＴＢＣ台灣寬頻股權，啟動行政調查，ＮＣＣ上周五首度正式約詢蔡明忠到會說明。這是ＮＣＣ針對旺中之後，又再針對媒體的舉動。

ＮＣＣ表示，確實已請當事人ＴＢＣ大股東、亞太電信董事長呂芳銘及蔡明忠到會陳述意見，因尚在調查中，不便多說。凱擘則無回應，但熟悉凱擘的業界人士說，呂芳銘到會說明時，坦承私底下曾向蔡明忠借錢，金額不到一千萬美元 ；上周蔡明忠到ＮＣＣ說明時也說，與呂芳銘就是單純的借款關係，且是在二○一七年ＴＢＣ交易完成後，呂才因資金需求借款，並未涉及ＴＢＣ股權與投資。

去年十一月，ＮＣＣ正在審查大豐有線電視前董事長戴永輝收購ＴＢＣ旗下系統台交易案，黃國昌卻在臉書發文表示，有吹哨者檢舉ＴＢＣ交易案違法，他確認資料無誤後，已將關鍵機密證據交給ＮＣＣ主委陳耀祥，希望依法調查。

黃國昌受訪指出，有線電視全國總訂戶數約四百九十萬戶，有線廣播電視法規定多系統業者的訂戶數，不得超過全國總訂戶數的三分之一，目前富邦集團的凱擘與台固，約有近一百六十萬訂戶，已接近壟斷紅線。若再加上ＴＢＣ的七十多萬訂戶，市占率快要達二分之一，在市場上將有絕對的影響力、控制力，形成不公平競爭。

不過，蔡明忠之前在接受謀體訪問時曾說過，有線電視最主要的困境，就是受限黨政軍條款、市占率三分之一等，對產業造成不少阻礙，假如能鬆綁，凱擘與其他業者也有更多合作空間。

ＴＢＣ七年前悄悄跑到新加坡上市，結構複雜。二○一七年ＮＣＣ通過，鴻海集團創辦人郭台銘 與集團副總裁呂芳銘以新台幣十四億元，買入ＴＢＣ上層的「亞洲付費電視信託基金（ＡＰＴＴ）」之信託基金管理人全部股權，取得ＴＢＣ控制權。其中呂芳銘出資一○八○萬美元，郭台銘出資二七○萬美元，其他向銀行貸款，當時業界即盛傳此交易背後有富邦集團「相助」，但二○一九年郭台銘宣布角逐總統時，郭已將股份賣給呂。