我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

旺中之後…NCC又對媒體有動作 約詢蔡明忠

記者何醒邦／台北27日電
富邦集團董事長蔡明忠。(本報資料照片)
富邦集團董事長蔡明忠。(本報資料照片)

富邦集團旗下市占第一的有線電視多系統商凱擘，遭前立委黃國昌向國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）檢舉是「隱形媒體巨獸」，已過大到涉及壟斷。ＮＣＣ已就富邦集團董事長蔡明忠是否投資第三大有線電視集團ＴＢＣ台灣寬頻股權，啟動行政調查，ＮＣＣ上周五首度正式約詢蔡明忠到會說明。這是ＮＣＣ針對旺中之後，又再針對媒體的舉動。

ＮＣＣ表示，確實已請當事人ＴＢＣ大股東、亞太電信董事長呂芳銘及蔡明忠到會陳述意見，因尚在調查中，不便多說。凱擘則無回應，但熟悉凱擘的業界人士說，呂芳銘到會說明時，坦承私底下曾向蔡明忠借錢，金額不到一千萬美元；上周蔡明忠到ＮＣＣ說明時也說，與呂芳銘就是單純的借款關係，且是在二○一七年ＴＢＣ交易完成後，呂才因資金需求借款，並未涉及ＴＢＣ股權與投資。

去年十一月，ＮＣＣ正在審查大豐有線電視前董事長戴永輝收購ＴＢＣ旗下系統台交易案，黃國昌卻在臉書發文表示，有吹哨者檢舉ＴＢＣ交易案違法，他確認資料無誤後，已將關鍵機密證據交給ＮＣＣ主委陳耀祥，希望依法調查。

黃國昌受訪指出，有線電視全國總訂戶數約四百九十萬戶，有線廣播電視法規定多系統業者的訂戶數，不得超過全國總訂戶數的三分之一，目前富邦集團的凱擘與台固，約有近一百六十萬訂戶，已接近壟斷紅線。若再加上ＴＢＣ的七十多萬訂戶，市占率快要達二分之一，在市場上將有絕對的影響力、控制力，形成不公平競爭。

不過，蔡明忠之前在接受謀體訪問時曾說過，有線電視最主要的困境，就是受限黨政軍條款、市占率三分之一等，對產業造成不少阻礙，假如能鬆綁，凱擘與其他業者也有更多合作空間。

ＴＢＣ七年前悄悄跑到新加坡上市，結構複雜。二○一七年ＮＣＣ通過，鴻海集團創辦人郭台銘與集團副總裁呂芳銘以新台幣十四億元，買入ＴＢＣ上層的「亞洲付費電視信託基金（ＡＰＴＴ）」之信託基金管理人全部股權，取得ＴＢＣ控制權。其中呂芳銘出資一○八○萬美元，郭台銘出資二七○萬美元，其他向銀行貸款，當時業界即盛傳此交易背後有富邦集團「相助」，但二○一九年郭台銘宣布角逐總統時，郭已將股份賣給呂。

美元 郭台銘 投資

上一則

農民告示寫錯字被酸爆 「罸」字卻讓網友都跪了

下一則

台蘭嶼豬精液保存15年 解凍配種生14小豬

延伸閱讀

郭台銘：看好台灣發展電動車產業

郭台銘：看好台灣發展電動車產業
國民黨批NCC搶155億補助5G財團 民進黨強行表決過關

國民黨批NCC搶155億補助5G財團 民進黨強行表決過關
郭台銘伸手進民眾黨？高虹安：絕對沒有密謀翻黨

郭台銘伸手進民眾黨？高虹安：絕對沒有密謀翻黨
期許鴻海趕上台積電 郭台銘：台灣要有更多護國神山

期許鴻海趕上台積電 郭台銘：台灣要有更多護國神山

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意