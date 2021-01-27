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共機不斷擾台 空軍秀IDF戰備

記者洪哲政／台南27日電
IDF掛萬劍彈 經國號戰機是空防主力，一次可掛載兩枚萬劍彈，可鎖定摧毀敵人的船艦或機場跑道。(記者劉學聖／攝影)
IDF掛萬劍彈 經國號戰機是空防主力，一次可掛載兩枚萬劍彈，可鎖定摧毀敵人的船艦或機場跑道。(記者劉學聖／攝影)

共軍頻擾台，空軍昨天開放媒體採訪制敵第一線的空軍第一聯隊台南基地，除由IDF戰機展示被我方視為戰略武器的萬劍飛彈實彈潛力裝掛，IDF警戒機堡裡更宣示戰機「CDS GUN FULL（機砲彈藥滿載）」，搭配空對空飛彈，升空戰備。

空軍台南聯隊昨天實施春節戰備操演，國防部同時也公布，共軍運八反潛機、運八遠干機與兩架殲十戰機，昨天兵分三路分自不同角度侵擾我西南防空識別區；空軍除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

面對共軍挑釁，國防部特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行補充規定與增修訂，包括台澎防衛作戰國軍戰備規定在內，要求全軍戰備飛官熟讀，精確掌握平戰轉換時機，本月將專案編組赴全軍各營連實施驗測，避免擦槍走火；各作戰區也重新檢討防空戰力部署，因應當前敵情。

空軍情資披露，IDF戰機自台南升空後，至少須面對共軍四個以上S300防空飛彈陣地的威脅，西南海域部署有共軍南海艦隊所屬052B導彈驅逐艦與022型導彈快艇。因應共軍威脅，IDF戰機前進部署澎湖馬公的「天駒任務」，由半年轉為全年，目前由台中三聯隊IDF戰機進駐。

台南基地昨天上午展示擔負戰備的IDF戰機自警戒室機堡緊急起飛，同時示範萬劍彈潛力裝掛。現場擔負警戒任務的IDF戰備機，掛載武器彈藥包括兩枚天劍二型飛彈、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈，火神機砲則滿載彈藥。

萬劍彈自基地由中科院設計新建的特種彈庫裝載，機動至機堡展開裝掛，現場計時約七分鐘半，完成一至兩枚實彈裝掛與全機整備。

共軍 國防部 驅離

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