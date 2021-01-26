中正紀念堂儀隊 促轉會：改戶外表演

促轉會主委楊翠建議國防部將中正紀念堂的三軍儀隊移到戶外廣場，不在館內做致敬性質的表演。(本報資料照片)

中正紀念堂轉型方案遲未定案，文化部長李永得日前一席「抗議者立場稍趨向溫和，不主張拆館與拆銅像」，引發獨派團體蛋洗蔣介石銅像。促轉會主委楊翠建議國防部 先將三軍儀隊移到戶外廣場，不在館內做致敬性質的表演。

但是，促轉會發言人葉虹靈表示，這是未來方向，尚未定案，也沒有時程，會再與國防部長嚴德發約時間討論。

國民黨立委李貴敏則表示，三軍儀隊在歷史場館的演出，在英、美是一種紀律象徵，這樣的表演與轉型正義並沒有關聯、也不衝突，且蔣中正也是歷史人物，該場館就是因他而建，例如國父紀念館也有三軍儀隊交接表演，不需要搞得這麼政治性。

李貴敏認為，正值疫情 緊張時刻，蔡政府仍然在搞這種政治針對性的動作，非常不妥。

針對中正紀念堂轉型，楊翠指出，促轉會已提出五大原則，在尚未轉型前，要進行一些過渡期方案，不能都沒有動。她表示，空間轉型需做完整規畫，而在過渡時期是希望三軍儀隊致敬的部分，可以先進行一些改變，儀隊可以到戶外廣場做表演性質的，而不是在館內做致敬性質的表演。

葉虹靈則表示，這是促轉會一直與文化部討論的轉型工作項目之一，也是促轉會期待的方向，但仍要與國防部約時間討論，方案尚未確定，將盡快與文化部、國防部做三方溝通。

「台灣 二二八關懷總會」昨天發出聲明稿，向李永得喊話說：「李部長，您錯了！二二八的家屬『有大黑人，就沒有轉型正義！』的立場堅定且永不改變」。聲明稿並要求將蔣介石的銅像移除，將中正紀念堂改為「台灣國際威權政治研究中心暨博物館」，同時紀念400年來為台灣犧牲奉獻的先賢先烈。