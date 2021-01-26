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台中市長前哨戰？蔡其昌拋中火「除煤」主決議

台灣新聞組／台北26日電
蔡其昌突拋出「中火燃煤除役時間表」，引發聯想。(本報資料照片)
蔡其昌突拋出「中火燃煤除役時間表」，引發聯想。(本報資料照片)

立法院臨時會力拚29日三讀通過今年度中央政府總預算案。被視為有意參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，拋出「中火燃煤除役時間表」列入主決議，同時向中央部會、中市府喊話，解決中火爭議。

空汙問題牽動台中市長選舉。台電日前已向立法院經濟委員會提出中火四部燃煤機組除役時程，若兩部燃氣機組如期裝設，氣源供應無虞、電力供應備用容量率達到15%，四部燃煤機組可提早兩年、在2029年除役。

據了解，蔡其昌已聯繫中部民進黨立委，並提出版本，將擴大納入中火十部燃煤機組完整除役計畫，且比台電規畫的時程腳步更快，希望促使行政部門更積極處理中火問題；同時也向中市府喊話，希望中市府通過燃氣機組環評，讓燃煤機組如期除役。

台中市政府環保局長陳宏益表示，所謂燃煤機組使用年限「這是舊思維」，當初蓋火力發電廠的時候，還不那麼清楚燃煤造成空汙丶對人體的傷害如此嚴重，現在世界各國禁煤趨勢明顯，台中市政府無法同意台電提出的燃煤機組除役時程。

陳宏益表示，台中市政府不會擋中火設燃氣機組，但在市府都審會通過設置計畫時，台電必須先除役兩部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役兩部。陳宏益説，2018年通過以核養綠公投，如今燃煤沒有退場。當初中央通過燃氣機組環評時，地方政府使不上力，在都審計畫必須嚴格為台中人的環境品質丶健康把關。

至於今年度中央政府總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，目前約有3600多案提案，如果要在29日院會完成三讀，希望能加速，無共識的提案直接保留到院會表決。

國民黨團總召林為洲說，日前經朝野協商通過刪減台幣255億元，是過去十年最多的一次，其中包含政府「大內宣」的各機關宣傳費、國外旅遊費（因疫情期間不需要），以及近日備受爭議的數位身分證預算等不實際和執行力不佳的預算都應予以刪除。

預算 民進黨 疫情

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