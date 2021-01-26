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民調／近七成支持萊豬進口用公投決定 近六成怕吃到萊豬

記者劉宛琳／台北26日電
國民黨積極發起反萊豬公投。(本報資料照片)
國民黨積極發起反萊豬公投。(本報資料照片)

中華民意研究協會今公布最新民調，針對萊豬進口近1個月，台灣民眾仍有56.7%擔心吃到萊豬，對於蔡政府在進口萊豬議題上替民眾把關食安也有52.1%沒有信心；更有高達67.7%的民眾支持透過公民投票來決定萊豬是否進口。中華民意研究協會理事長黃旻華表示，結果顯示政府在沒有充份溝通與片面決定欠缺正當性，因此民眾普遍支持應透過公投來展現民意。

對於「添加少量萊劑的豬肉並不是有毒的豬肉」的論述上，有58.9%的民眾不同意，僅31.9%民眾支持此說法；且支持萊豬進口應透過公投決定的民眾高達67.7%，不支持的只有26.7%；對於政府在萊豬議題上的食安把關是否有信心，52.1%民眾沒信心，43.8%有信心。

黃旻華表示，正因民眾對中央政府的相關配套措施沒有信心，也有48.1%民眾同意地方政府可以採比中央更嚴格的標準，以避免萊豬對於國民健康的危害，但也有43.4%民眾不同意。不過在目前中央政府的規範下，仍有56.7%的民眾擔心自己或家人可能會吃到萊豬。

本次民調調查時間為1月18日至20日，以電話訪問的方式，隨機抽樣成功樣本數為1068個，在95%的信心水準下，最大誤差應不超過±3%。

民調 公投 台灣

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