屬藍黃復興被指政黨介入罷捷 徐尚賢：民進黨沒介入？

高雄市議員黃捷盼罷免權的行使不要有政黨介入。(記者楊濡嘉／攝影)

罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢是國民黨 黃復興黨部選出的黨代表，黃捷今天表示希望罷免公民權的行使背後，不要有政黨介入和操作；徐尚賢反批綠營是雙重標準，去年罷免高雄市前市長韓國瑜時可說傾全力介入，現在民進黨 主席蔡英文 還帶頭挺黃捷，難道這不是政黨介入？

黃捷今天被媒體問到徐尚賢屬國民黨黃復興黨部黨員，還是黨代表，罷捷是不是國民黨在操作？黃捷說，她也是看了新聞才知道此事，希望背後不要有政黨介入，也不要有操作民主的活動；她從頭到尾都沒做錯事，都是正常問政，盼鳳山鄉親能看到她的努力， 2月6日站出來投「不同意」票，回歸民主運作，不要讓鳳山淪為報復性城市。

徐尚賢並沒有迴避國民黨黃復興黨代表的身分，他表示，當黨代表是榮耀，公民展現意志更是榮耀；難道是公民就不能有黨籍嗎？莫非有黨籍公民的所作所為都是為黨做事？如果依據這樣的「神邏輯」推論，中華民國的蔡英文總統所作所為都不是為了國家、而是為了民進黨囉？

徐尚賢表示，蔡英文不是帶領民進黨挺黃捷了嗎？去年的地方罷免案，綠營可說頃全黨之力介入，現在總統兼民進黨主席帶頭也要傾全黨之力介入黃捷罷免案，竟批評藍營介入！這就是典型的雙重標準，自己做可以，別人做不行！欺人太甚，人神共憤！