黑白集／蔡政府文宣犀利 但能當飯吃？

桃園機場第三航廈招標因「低級錯誤」而再度告吹。圖為桃園機場第三航廈示意圖。（圖：桃機公司提供）

民進黨 擅長文宣，蔡政府把宣傳戰玩到爐火純青，把側翼網軍練成機器戰警，在野黨往往只能被追著打。問題是，徒有犀利漂亮的文宣攻勢，蔡政府的行政表現追得上宣傳嗎？這是一個大問號。

在部立桃園醫院感染事件吸引所有目光之時，另一個被忽略的桃園議題，是桃園機場 第三航廈招標再度告吹。四年來三航廈四度招標，前三次都因難度高經費少而無人問津；第四次好不容易有兩個團隊投標，最後卻因為評選委員常岐德的名字出現在某投標團隊名單中，引發「球員兼裁判」爭議，必須廢標。

一個造價千億元台幣的大案子，決標過程卻發生這種「低級錯誤」，行政力疏鬆到什麼地步，不難想像。常岐德是政府標案的評審常客，這次在重大案件中未謹守角色界線，難辭其咎。但從另一個角度看，桃機公司承辦國家機場的重大建設，先前因無法承建航廈原設計難度已傳為笑柄，如今第四度招標還出現這種行政性失誤，航廈要何年才能完工？

蔡政府的行政力，如果跟它的宣傳力一樣強就好了。開放萊豬風波連連，基本上是行政能力不足及判斷失準所致；桃園醫院感染事件不斷擴大，則是指揮中心大意失荊州。宣傳不能當飯吃，政府要贏得民心，最終是要靠才德與專業。否則，一個航廈四度流標，顏面何在？