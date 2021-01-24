新聞眼／搶救黃捷 綠有不能置身事外壓力 也有搶票矛盾

罷捷遊行隊伍23日下午從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。(本報資料照片)

身兼民進黨 主席蔡英文 總統下令挺捷，讓罷捷案瞬間升溫，也激化藍綠對立，成為沸騰民怨的出口，恐怕對黃捷不見得有利。這場罷免投票不只是對黃捷問政表現的期中考，更像是泛綠鳳山議員選舉會前賽，綠營對黃捷有不能置身事外壓力，卻難以迴避搶票、卡位矛盾與威脅。

高雄有8席議員，目前國民黨 4席、民進黨3席，黃捷去年退出時代力量成為無黨籍，但屬性親綠，若下屆續選議員，即使不是披民進黨提名戰袍，仍與泛綠議員選票高度重疊，與綠營同選區議員存在競合關係。

除綠營鳳山選區議員對黃捷「該怎麼挺」心情微妙複雜，鳳山區域立委許智傑處境也艱難，若罷免沒過黃捷可能拚議員連任，一旦反對票衝得漂亮或遭罷要另覓舞台，直攻鳳山立委可能性大增，經歷罷免風暴奠定全國知名度，政治行情墊高，黃捷有更上一層樓條件，足以威脅許智傑。

去年6月6日，前高雄市長韓國瑜被罷免成功後，一夕間遍地開罷，烽火連天，落入報復性、報應性罷免的惡性循環隱憂，加上1月16日經歷罷王震撼，讓當權者見識民意反撲力量。綠營評估若採放任策略恐一路挨打，恐產生骨牌效應或形成如土石流般崩倒，擊潰全盤士氣，影響2022局勢，不得不祭出全黨動員令止血，說明民進黨對罷捷這一仗「非贏不可」。

蔡英文發軍令挺捷，檯面下卻相當弔詭，與黃捷同屬鳳山選區的綠營議員、立委是否真心相挺，動員到什麼程度，勢必影響催票力道。

說來諷刺，王浩宇被罷當晚，民進黨批評國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部明顯介入動員，造成政治對立，非台灣之福。時隔一周，蔡總統下令動員助黃捷度罷免難關，民進黨的反制作為無疑是打臉自己，明顯雙標。

罷捷、挺捷藍綠高度動員仙拚仙，蔡總統一聲令下，全黨從中央到地方動起來，罷韓核心成員也站出來催年輕選票挺捷。黃捷小心拆彈，勤於和市長陳其邁合體、跑基層，謹言慎行防失分。

藍營以反萊豬為戰線主軸，看準反萊豬力量比罷免黃捷怨念更強，藍營頻頻助攻罷捷團體，戰略是讓罷捷一役成反政府怨氣出口，罷捷力道不只是黃捷「顧人怨」程度，而是民眾對萊豬造成食不安等決策的民意反撲。