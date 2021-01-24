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罷捷、挺捷街頭拚場 藍拚淘汰萊豬民代 蔡籲黨員搶救黃捷

台灣新聞組╱高雄24日電
高雄市議員黃捷罷免投票2月6日登場，罷捷團體23日舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行。（記者劉學聖／攝影）
高雄市議員黃捷罷免投票2月6日登場，罷捷團體23日舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行。（記者劉學聖／攝影）

高雄市議員黃捷罷免案2月6日投票，罷捷團體昨號召二千多人舉行「反萊豬、罷黃捷」千人大遊行國民黨鼓勵公民行使罷免權；黃捷則與高雄市長陳其邁一同訪視鳳山老人公寓，蔡英文總統、罷韓團體都聲援黃捷。罷捷、挺捷昨都走上街頭，市政牌和罷免方互別苗頭。

影音來源：聯合影音網

罷捷投票即將登場，藍綠都高度動員。罷捷團體昨天下午發動遊行，民眾高呼「反萊豬、罷黃捷」、「有錢沒錢、罷捷好過年」，參與遊行的國民黨高市黨部主委李哲華說，藍營態度是淘汰支持萊豬的不適任民代。

國民黨主席江啟臣昨雖未參加遊行，但他說，國民黨支持人民意志的展現，從罷免桃園前議員王浩宇到高雄罷免黃捷，國民黨態度沒有任何改變，改變的是民進黨；「罷王」時民進黨沒表態，「罷捷」卻由蔡英文總統下令總動員；國民黨尊重人民罷免權，鼓勵大家出來投票表達意志。

對於綠營將罷捷定調為「罷韓的報復性投票」，江啟臣表示，罷韓團體出來挺黃捷，就很清楚誰是「報復」的始作俑者，罷韓才是報復的開始；公民行使罷免權，不應被冠上任何帽子，戴上這頂帽子，只是凸顯背後的政治操作。

蔡英文總統昨出席民進黨台中市黨部公職座談會時重申，民進黨員要積極面對罷捷案，也強調黨務需要年輕化與數位化。

黃捷說，各界關注這場罷免會不會讓公民權淪為報復武器，希望支持者能站出來投「不同意」票，才能得到正義結果；罷免制度應是用來修復民主，而不是作「報復工具」。黃昨天上午與多位民進黨議員、立委許智傑等到鳳山廟宇參香，走訪基層發春聯，下午參與陳其邁的市政行程，不少支持者獻上大擁抱。

發起罷免高雄市前市長韓國瑜的法定領銜人陳冠榮和罷韓總部發言人尹立丶張博洋昨出面挺黃捷，批評罷捷團體是報復性罷免，國民黨全黨挺罷捷，黃捷是小蝦米對大鯨魚，希望這不是冷戰，也不是熱戰，而是「終戰」，盼鳳山選民站出來投「不同意」罷捷票。

國民黨 民進黨 遊行

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