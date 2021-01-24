後小英時代 呂秀蓮：柯文哲選2024雄心抱負 敲響第一聲

民眾黨國政班23日舉行結業典禮，前副總統呂秀蓮（右）應邀前往演講「台灣前途走向」，會後並送民眾黨主席柯文哲（左）多本著作。（記者潘俊宏／攝影）

前副總統呂秀蓮 昨與台北市長柯文哲同台，呂說，她對民進黨已心靈脫黨，柯文哲表態參選2024年總統是雄心抱負，也是敲響「後小英時代」的第一個鐘聲；防疫如果由有醫學專業的柯來領導會很輕鬆，2024年她若還活著，兩人應該有機會合作。

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台灣 民眾黨國家治理學院國政班昨結業，呂秀蓮受邀出席演講，座車抵達會場時，民眾黨主席柯文哲親自迎接，兩人共同進入會場，「呂柯同台」成為焦點。

呂秀蓮過去曾批柯文哲是「落跑醫生」，柯昨說，過往批評不是問題，什麼事都可以合作，兩人沒有誤會，因為對他有意見的人多得是；呂秀蓮則說，柯邀她出席國政班結業式就顯示其心胸開闊。

呂秀蓮演講時表示，她對民進黨已心靈脫黨，不忍心看到花了相當長時間、青春扶持的民主政黨，卻重蹈過往她反對的事情，也盼民眾應鼓勵強而有力的第三黨出現，因有三黨公平競爭，各黨就沒有偷懶機會，也不會比爛，才有機會選出最好的領導人。

呂指出，柯文哲要參選2024年，選前民調支持率能否超過20%將是參考依據之一，全場應該要給有雄心抱負的柯文哲一個掌聲，蔡英文總統任期一天天減少，「後小英時代」台灣由誰來領導，柯敲響第一個鐘聲，值得注意。

呂秀蓮對敏感的兩岸關係表示，希望台灣能從台灣海峽的小兩岸，轉向太平洋的大兩岸，台灣不能落入親中反美及親美反中的兩極發展，而是要發展太平洋國協關係，依靠台灣科技等軟實力與南韓及日本友好結盟，再藉助美國的國際地位與仲裁斡旋來發展與中國 的友好關係。

呂秀蓮進一步提出，兩岸發展要揚棄舊思維，像是一個中國原則希望能改為兩岸同屬一個中華、兩岸的統一改為統合、甚至九二共識可以改為台灣民選總統的九六共識、以及修憲等。對此，柯文哲會後受訪笑稱很具啟示，但要回去好好想想消化一下。