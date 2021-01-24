近韓人士：韓國瑜目前不會參選黨公職

韓國瑜未來動向備受關注，近韓人士表示，韓國瑜目前不會參選黨公職。（本報資料照片）

國民黨 反萊豬公投 恐牽動黨主席選舉，國民黨主席江啟臣和智庫副董事長連勝文昨天聯袂南下高雄，同台宣傳反萊豬公投連署；至於外傳高雄市前市長韓國瑜 可望年後宣布參選下屆黨主席或直轄市長，近韓人士說，韓目前沒參選黨職和公職想法。

反萊豬公投若通過連署門檻，可望在8月28日投票；國民黨主席規畫7月改選，兩者相互牽動。江啟臣昨批，民進黨上下沒人敢違逆蔡英文總統開放萊豬的意旨，人民只剩下公投一途，透過一張張連署書「向蔡總統說不」，這是一場「小市民對大總統」戰役，透過公投才能讓政府正視超過七成反萊豬的民意。

連勝文表示，在外為生活打拚的外食族及偏鄉兒童最易吃到萊豬，蔡政府認定社會弱勢族群，不管怎麼樣都會投她，根本是把大家「吃定了」。

至於韓國瑜的下一步，近韓人士說，韓很清楚「黨內還是有一些人滿怕他的」，擔心若復出將造成黨內挺韓、反韓對決；這樣不斷的臆測已造成很多人的誤解與困擾，但韓確實完全沒在想眼前的黨主席或2022選舉。

相關人士說，前議員王浩宇被罷免後，不代表大家都愛上韓國瑜，只要韓參選黨主席就可能再觸發撕裂，「對黨、對韓都是輸」；韓過去選黨主席、高雄市長都是仰攻，以韓現在的威望，為何還要回頭競爭這些位置？