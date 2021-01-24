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近韓人士：韓國瑜目前不會參選黨公職

記者周志豪、王昭月╱高雄24日電
韓國瑜未來動向備受關注，近韓人士表示，韓國瑜目前不會參選黨公職。（本報資料照片）
韓國瑜未來動向備受關注，近韓人士表示，韓國瑜目前不會參選黨公職。（本報資料照片）

國民黨反萊豬公投恐牽動黨主席選舉，國民黨主席江啟臣和智庫副董事長連勝文昨天聯袂南下高雄，同台宣傳反萊豬公投連署；至於外傳高雄市前市長韓國瑜可望年後宣布參選下屆黨主席或直轄市長，近韓人士說，韓目前沒參選黨職和公職想法。

反萊豬公投若通過連署門檻，可望在8月28日投票；國民黨主席規畫7月改選，兩者相互牽動。江啟臣昨批，民進黨上下沒人敢違逆蔡英文總統開放萊豬的意旨，人民只剩下公投一途，透過一張張連署書「向蔡總統說不」，這是一場「小市民對大總統」戰役，透過公投才能讓政府正視超過七成反萊豬的民意。

連勝文表示，在外為生活打拚的外食族及偏鄉兒童最易吃到萊豬，蔡政府認定社會弱勢族群，不管怎麼樣都會投她，根本是把大家「吃定了」。

至於韓國瑜的下一步，近韓人士說，韓很清楚「黨內還是有一些人滿怕他的」，擔心若復出將造成黨內挺韓、反韓對決；這樣不斷的臆測已造成很多人的誤解與困擾，但韓確實完全沒在想眼前的黨主席或2022選舉。

相關人士說，前議員王浩宇被罷免後，不代表大家都愛上韓國瑜，只要韓參選黨主席就可能再觸發撕裂，「對黨、對韓都是輸」；韓過去選黨主席、高雄市長都是仰攻，以韓現在的威望，為何還要回頭競爭這些位置？

公投 國民黨 韓國瑜

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